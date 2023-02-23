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紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
(市警局提供)
(市警局提供)

法拉盛鬧市發生一起珠寶店持槍搶劫案，兩名劫匪攻擊店內一名年邁華裔女雇員，搶走50萬元價值珠寶逃逸，市警22日晚公布二嫌作案照片及視頻，呼籲知情民眾提供線索。珠寶店的華裔負責人表示，警方預估50萬元，但還未清點完全損失，損失恐怕達上百萬元，對法拉盛的治安整治無果感到憤怒失望。

(影音：市警局提供)

根據市警局22日(周三)下午2時32分，兩名西語裔男性嫌犯，其中一名穿亞馬遜(Amazon)工服，佯裝假冒送貨員上門，進入位於法拉盛39大道近王子街的一家珠寶店，對一名79歲的華裔女雇員拳打腳踢，並用手槍擊打她的頭部，他們打砸珠寶櫥櫃，取走大批珠寶，將之放入一亞馬遜盒子內，徒步沿王子街向南逃逸。女雇員受到驚嚇及輕傷，被送往紐約皇后醫院(New York Hospital Queens)救治，目前情況穩定。

據悉，該珠寶位於法拉盛市中心富頓一號廣場二樓，業界知名，專營GIA高檔鑽石及稀有彩鑽，店內也陳列各式高檔收藏級珠寶、有色寶石、套鑽、及珍貴大溪地南洋珍珠。負責人陳女士表示，驚恐未定，遭逢此次惡運，估計金額超過上百萬美金。遭攻擊的是她的母親，所幸送醫驗傷後已返家休養，已無大礙。

陳女士表示，對法拉盛近日治安惡劣、打砸搶劫不斷感到憤怒，位於同一棟富頓商場的餐館、髮廊、其他店家也都遭受多次的偷竊搶劫，商場管理失當，店家組成商戶自救會反應無果，「人人自危怨聲載道」，作為亞裔顧問團(AAPI)的成員之一，在市長亞當斯(Eric Admas)及管理治安的副市長高級顧問顧雅明舉辦圓桌會議時，她也當面提及應在法拉盛加強警察巡邏，維護治安，但打擊犯罪方面不見成效，令人憤怒失望，此次以受害者身分，她再次呼籲社區發揮守望相助精神，共同維護商家及民眾的安全，警察及社區巡邏隊也能加強巡邏。

警方表示，截至23日，二嫌仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

紐約法拉盛鬧市近日發生一起珠寶店持槍搶劫案，兩名劫匪攻擊店內華裔女雇員，搶走50...
紐約法拉盛鬧市近日發生一起珠寶店持槍搶劫案，兩名劫匪攻擊店內華裔女雇員，搶走50萬元珠寶逃逸。(市警局提供)
紐約法拉盛鬧市近日發生一起珠寶店持槍搶劫案，兩名劫匪攻擊店內華裔女雇員，搶走50...
紐約法拉盛鬧市近日發生一起珠寶店持槍搶劫案，兩名劫匪攻擊店內華裔女雇員，搶走50萬元珠寶逃逸。(市警局提供)

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