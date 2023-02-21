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紐約15歲少年乘地鐵 爬車頂撞到橋橫梁跌落 遭列車碾壓亡

記者張晨／紐約即時報導
15歲少年下東城乘地鐵過橋，爬車頂撞橫樑跌落，遭車碾壓當場亡。(本報檔案照)
15歲少年下東城乘地鐵過橋，爬車頂撞橫樑跌落，遭車碾壓當場亡。(本報檔案照)

青少年乘地鐵爬上車頂尋求刺激而不慎跌落死亡的案件再次發生，一名15歲少年20日下午與女伴從曼哈頓下城乘車，當車穿越過威廉斯堡大橋(Williamsburg Bridge)時，少年爬上車頂，但回頭看向女伴時未留意橫樑而被遭撞擊跌落車底，後又被列車碾壓，當場死亡，同行者目睹一切；而這已經是發生在該橋上的第二起爬車致死案，死者也均是未成年人。

警方表示，案件發生在當日晚上6時45分左右，這對男女從曼哈頓乘J線，並在車廂之間穿梭；而當車穿越東河，橫跨威廉斯堡大橋時，男孩爬上了車頂；其女伴緊隨其後，但未完全爬上車頂，只探頭往車外看。

當男孩回頭看女孩時，他被前方而來的橫梁擊中，並從車廂上摔了下來；警方稱，他被列車輾過，當場死亡，目前名字尚未公布。

去年12月，同是15歲的男孩沃德(Ka 'Von Wooden)也在該大橋上以相同方式跌落車底，觸電身亡；死者的母親說，孩子患有自閉症，如果不是別人挑釁他，他不會做出如此危險的事情。

去年8月，15歲的穆罕默德(Hamza Mohamed)在皇后區傑克森高地/羅斯福大道(Jackson Heights/ Roosevelt Ave.)站的R列車車頂尋求刺激時摔倒，失去了一隻手臂。

威廉 曼哈頓 地鐵

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