停電2天 甘迺迪機場第一航廈部分恢復 滯留旅客多已疏通

甘迺迪機場18日起重開，但已不見前一日旅客滯留機場狀況。(記者劉梓祁／攝影)

紐約甘迺迪機場 (JFK)第一航廈因雜物間電閘起火致大面積停電，於16日上午起暫停運營；該航廈於18日清晨起恢復部分重開並維持有限度運營，原本被困在航廈內的滯留旅客已被疏散，但多數航班仍為延誤或取消狀態。

機場工作人員表示，安檢入口已於18早上重新開放，至中午已恢復近30%機場服務；據了解，目前電路修復工作仍在進行中，多數航班依然處於延誤狀態，或是被導至其他航廈及附近機場起降。

航廈內的航班信息，其中多數仍延誤或取消。(記者劉梓祁／攝影)

大韓航空公司值機櫃台人員稱，其航司下絕大多數航班仍為等待通知、無法起飛的狀態，現場只可見少數幾位候機旅客。

將乘坐大韓航空客機飛往首爾的姜先生稱，原定航班本於18日清晨起飛，但一早收到郵件稱航班取消，並被自動分配至另一個19日凌晨的航班。他表示，由於酒店和租賃車輛均已退還，無奈只能在機場逗留一整天。

沙烏地阿拉伯航空窗口等待旅客。(記者劉梓祁／攝影)

飛往伊斯坦布爾的Tikhon先生表示，其所乘航司仍通知其到第一航廈辦理登機手續，但飛機將從第七航廈起飛。

現場可見唯一有較多人逗留的櫃台為沙烏地阿拉伯航空(Saudia Airlines)窗口。在一旁等待的旅客Dgilali先生稱，航班原定於當日下午2時起飛，但到達機場後被告知有5小時的延誤，因此與許多人在場等候。

機場工作人員還稱，航廈有部分電子屏幕因為早前停電而損壞，現在可見有數個屏幕無法正常工作或為黑屏狀態。

甘迺迪機場官方早前表示，會與運營第一航廈的私人企業共同對電路設配進行全面排查，截至18日早間已有一個損壞的電路面板被修復，將允許部分電力恢復，但仍不足以完全恢復航廈的全面運營。

第一航廈的安檢入口已於18日早上重新開放。(記者劉梓祁／攝影)

據了解，該航廈欲全面恢復供電，需要一個全新變壓器，但18日早間其仍在喬州 過境運輸中。

截至17日，至少有44個航班被延誤、30個航班被取消，16日則至少有200個航班被延誤、32個航班被取消。自16日以來，除去被取消的航班，其餘班次被改至第四航廈起降，還有旅客被巴士送往新澤西搭機。

根據航班跟蹤軟件FlightAware數據，一架飛往紐約的紐西蘭航空客機在經歷16小時飛行後折返回到出發地，亦有一架大韓航空客機在飛行超過13小時候掉頭返回首爾。

紐西蘭航空表示，若按計畫降落甘迺迪機場可能將導致飛機將在美國停飛數日，致使其他航班延誤。此外，受影響的航司還包括法國航空、日本航空、漢莎航空、土耳其航空和義大利 ITA航空等。