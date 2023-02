甘迺迪機場停電 華航、國航和東方航空等延誤或取消

甘迺迪機場一號航廈17日繼續關閉,多航班受影響。(Getty Images)

紐約甘迺迪機場 (JFK )一號航廈自16日開始因停電影響航班,當局表示,機場於17日(周五)繼續關閉,目前共計有58個進出航班受到影響或延誤,其中包含多家華人常用航空,建議旅客出發前向航空公司查詢航班狀態。

據悉,該機場一號航廈於16日開始停電,該航廈為包括法航(Air France)、漢莎航空(Lufthansa)、中華航空(China Airlines)、中國國際航空(China Air)、東方航空(China Eastern)、日本航空(Japan Airlines)和大韓航空(Korea Air)等在內的幾家國際航空公司提供服務。

截至17日上午8點30分,機場網站顯示58個進出境航班在機場延誤或取消,其中約一半是國際航班。

機場推特 建議旅客出行時致電航空公司查詢航班狀態,避免空等。紐新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)目前正在與相關單位合作,盡快恢復航班運營,努力安排受影響的航班使用機場其他四個航廈中,電力恢復時間未知。

最新消息可上甘迺迪機場推特上查詢https://twitter.com/JFKairport。