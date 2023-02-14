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布碌崙駕車撞人案華裔單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

記者胡聲橋／紐約即時報導
駕車撞人案死者葉宜傑(右一)是華裔單親父親，帶三個孩子。。(死者親屬提供)
駕車撞人案死者葉宜傑(右一)是華裔單親父親，帶三個孩子。。(死者親屬提供)

布碌崙駕車撞人案中唯一的死者是一位華裔單親爸爸。葉宜傑生活在布碌崙(布魯克林)，一個人帶著三個孩子。多年做外賣郎的葉宜傑工作勤勞，生活艱辛。他不幸去世後，三個十幾歲孩子的撫養和教育成了大問題。

葉宜傑一個人帶著14歲的女子和兩個13歲的孿生兒子，生活在布碌崙的巴斯海灘(Bath Beach)。據葉宜傑的表妹Jessy Chen說，葉宜傑13日上午給孩子做完早飯，看著他們離開家去上學。他十點多出門送餐，沒想到卻遇到了飛來橫禍。大約10時48分，他騎著電單車，在五大道交海灣公園大道處被U-Haul貨車撞倒，頭部和軀幹受傷，當時被緊急送進紐約大學朗格尼醫院就醫。下午4時36分，葉宜傑被宣布不治身亡。14日，警方指控駕車撞人案嫌疑人Weng Sor犯有一項二級謀殺罪和7項謀殺未遂罪。

孩子們剛接到警方通知時，還以為是詐騙電話，後來警察登門通告，才知道實情，孩子們當時都怔住了，到現在還沒有緩過來。Jessy說，這三個孩子現在都在她家，她暫時也不會讓孩子們去上學，應該讓他們有一個過渡和適應的時期。

Jessy介紹，葉宜傑十幾年前從福州來到美國，在美國娶妻生子，後來離婚，一個人承擔起了撫養三個孩子的重任。表妹說，葉宜傑是個傳統的中國男人，非常注重家庭，他既當外賣郎謀生，也要給孩子做飯，是一個既勤勞又善良的人。平時，他還會陪孩子到周圍的公園玩耍。

葉宜傑當外賣郎已經有大約六七年了。他的媽媽在中國，妹妹在加拿大，現在，親戚們正通過各種途徑，爭取讓她們到美國來見他最後一面。

葉宜傑去世後，他三個孩子的撫養和教育非常令人擔憂。Jessy說，他們正在聯繫孩子的媽媽，看媽媽是否能承擔起撫養孩子的責任。

葉宜傑的親戚朋友還在gofundme網站為其設立了一個專門的網頁，希望好心人能踴躍捐款，幫助葉宜傑一家人度過難關。捐款地址為：https://www.gofundme.com/f/yijie-ye-victim-from-uhaul-truck-rampage

布碌崙 教育 警察

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