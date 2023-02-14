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布碌崙撞人1死7傷…兇嫌被控謀殺 佛州租車想探川普

布碌崙撞人兇嫌被控謀殺…曾8次被捕 佛州租車想探訪川普

記者胡聲橋／紐約即時報導
市警總局局長希維爾举行记者会，介绍布碌崙驾车撞人大案。(警方提供)
市警總局局長希維爾举行记者会，介绍布碌崙驾车撞人大案。(警方提供)

市警總局局長希維爾(Keechant Sewell)14日下午舉行記者會，介紹布碌崙(布魯克林)駕車撞人案的具體細節，嫌疑人Weng Sor的犯罪前科，以及近些日子的行蹤。希維爾說，嫌疑人Weng Sor被控一項二級謀殺罪，7項謀殺未遂罪。

警方根據911電話、目擊者口供以及監控錄像等各種渠道收集的證據，拼湊出了Weng Sor駕車在布碌崙街道和人行道瘋狂撞人的全過程。從10時17分在4大道交55街處撞第一個人，到11時24分在布碌崙炮台隧道(brooklyn battery tunnel)被截停逮捕，共歷時1個多小時。嫌疑人開著U-haul貨車從日落公園開始撞人，途徑貝瑞吉、戴克高地、又回到貝瑞吉，直到最後在紅鉤被警方截停逮捕。

此案共有8名受害者，7人受傷，1人死亡，受傷的七人目前都病情穩定。案發時，8名受害者中有三人騎單車，3人騎輕便摩托，一人騎電單車，一人步行。

警方介紹，Weng Sor以前曾8次被捕， 最早一次是2002年6月，最近一次是2月5日，在南卡的高速公路上被截停逮捕，他被指控危險駕駛和持有大麻。

到紐約來之前，Weng Sor居住在拉斯維加斯，和他的媽媽住在一起。2月1日，他在佛州租了一輛U-Haul貨車，歸還日期是3月3日；他駕車前往West Palm Beach，據說要去探望前總統川普。接著，他開車北上到紐約，他離異的妻子和兒子居住在布碌崙。這些日子，他基本上都在這輛貨車上生活。

2月6日，Weng Sor突然出現在前妻和兒子在布碌崙的住所，在那裡洗了個澡。2月8日，他再次回到前妻住所洗澡。他在布碌崙的Belt Parkway還因為超速駕車和駕駛商業車輛吃了兩張罰單。2月12日晚10時，他從新澤西州趕到布碌崙。

警方認為，Weng Sor患有精神疾病，但開車撞人事件和恐怖襲擊無關。

布碌崙 新澤西州 日落公園

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