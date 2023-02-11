紐約市血腥周末 15小時12人遭槍擊 2人死亡

紐約市血腥周末15小時12人遭槍擊，共兩人亡。(記者張晨/攝影)

在10日下午至11日清晨，紐約市開啟了超級盃周末的血腥之夜，市警11日表示，在橫跨兩日的15個小時中，共有12人被槍擊 ，其中兩人死亡；地點遍布曼哈頓 、布魯克林、皇后區以及布朗士 。

警方稱，從周五下午2時30分到周六凌晨5時之間，布朗士有六人被槍擊，布魯克林有四人，曼哈頓有一人，皇后區有一人；其中在布朗士帕克徹斯特 (Parkchester)一家多米尼加餐廳外，一位27歲的男子頭部中彈身亡；同樣在布朗士一家佰百雞(Popeyes Louisiana Kitchen)店外，一夥人因口角發生衝突，其中一人拔槍，造成一24歲男子胸部中彈死亡。

隨後在布魯克林康尼島的高月煙店(High Moon Smoke Shop)外又有四人在一起飛車槍擊案中受傷，受害者年齡在17到25歲之間；警方稱，其中三人腿部中彈，最小的一人胸部中彈，所有人都被送往當地醫院，無生命危險。

10日晚至11日凌晨有另外兩名男子，一名在布朗士，一名在曼哈頓，分別遭到槍擊，但未死亡；有關槍擊案件的細節警方沒有立即透露。

警方表示，10日發生的五起案中有11人被槍擊，但只報告了一起謀殺案，另外幾起案件均未逮捕任何人；根據市警數據，今年截止11日，在99起槍擊案件中有123人被擊中，比去年同期下降19%，當時有134起案件，射擊受害者人數151人。

警方表示，與2021年相比，截至2022年年末，全市謀殺案下降了11%，槍擊案減少了17%。