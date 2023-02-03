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紐約7號線將停6個周末 往返曼哈頓皇后區須搭巴士

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紐約7號線將停運6個周末 往返曼哈頓皇后區須搭巴士

記者高雲兒╱紐約報導
7號線地鐵將在曼哈頓和皇后區之間暫停運營6個周末，屆時乘客可乘坐免費巴士。（本報資料圖）
7號線地鐵將在曼哈頓和皇后區之間暫停運營6個周末，屆時乘客可乘坐免費巴士。（本報資料圖）

大都會運輸署(MTA)宣布因安裝無障礙設施，7號線地鐵將在曼哈頓和皇后區之間暫停運營6個周末，屆時乘客可乘坐免費巴士。

本周末，即4日和5日，7號線將暫停34街-哈德遜廣場站(34th Street-Hudson Yards)到皇后廣場地鐵站(Queensboro Plaza)的運營，始於周六凌晨12時15分開始，終於周日晚10時。在此期間，工作人員將在皇后廣場地鐵站安裝電梯，使其成為無障礙車站。

在接下來的五個周末，同路段的運營也會在星期六上午3時45分至星期日晚上10時暫停：2月11日至2月12日；2月25日至2月26日；3月11日至3月12日；3月25日- 3月26日；4月22日至4月23日。

停運期間，皇后區將會提供免費巴士，往來於皇后廣場地鐵(Queensboro Plaza)和弗農大道(Vernon Blvd – Jackson Av)之間；另外曼哈頓也會提供免費巴士，往來於曼哈頓34街-哈德遜廣場站(34th Street-Hudson Yards)和時報廣場(Times Square)站之間。

大都會運輸署稱，預計2023年晚些時候和2024年，地鐵還會有額外的周末運營變化。

地鐵站 曼哈頓 大都會

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