餐館留意了 外賣主動提供拋棄式餐具將罰款

市長亞當斯2月1日在市政廳簽署「忽略拋棄式餐具」法案，將禁止餐館為外賣單主動提供拋棄式餐具和紙巾，除非顧客主動要求。（記者和釗宇／攝影）

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)2月1日在市政廳簽署「忽略拋棄式餐具」(Skip the Stuff)法案，將禁止餐館為外賣單主動提供拋棄式餐具和紙巾，除非顧客主動要求；該法案將於六個月後實施，明年7月1日起執行罰款，首犯將被罰款50元。

數據顯示，紐約市每年至少花費4200萬元處理拋棄式餐具和容器垃圾，而且疫情以來外賣大量增加更加劇了垃圾處理的負擔；這項法案由市議員范拉斯(Marjorie Velázquez)提出，規定除非顧客主動要求，餐館不得為外帶及第三方外賣單主動提供拋棄式餐具、佐料和餐巾紙，減少民眾對拋棄式餐具的依賴，保護環境；雖然華人主要使用的木筷不是塑料製品，但仍屬於拋棄式餐具範圍，適用於該法案。

亞當斯表示，「忽略拋棄式餐具」法案將減少垃圾填埋中塑料餐具的數量，「讓紐約市的未來更加綠色環保，這是一個減少垃圾的極佳做法。」