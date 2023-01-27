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施暴畫面公布後 曼菲斯、紐約醞釀遊行

華裔Uber司機與非裔女衝突 涉暴力攻擊被捕、吊銷執照

記者顏潔恩／紐約即時報導
監控錄像拍到司機林吉米將人推倒在地。(視頻截圖)
監控錄像拍到司機林吉米將人推倒在地。(視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)一名非洲裔母親日前和友人搭乘優步(Uber)接孩子放學，途中因故與華裔男司機發生爭吵，很快升級成肢體衝突；據乘客拍攝的視頻顯示，39歲的司機林吉米(Jimmy Lin，音譯)當時野蠻地開門將他們拉下車，並毆打兩人，嫌犯目前已被捕控罪，也被Uber吊銷營業執照。

擁有三名孩子的母親阿福麗(Afrii)接受採訪指，女兒就讀瓦納斯(Gowanus)的一所公校，25日當天要到學校接她下課，但因暴雨天氣，最終與朋友搭乘一輛Uber前往；當他們即將抵達學校時，林吉米卻沒有左轉駛進入口處。

阿福麗表示至少提醒了三次要左轉，對方均無反應，她原先還以為是語言溝通問題，但事情很快演變成暴力衝突；據受害者後來提供的視頻錄像顯示，雙方在車內已掀起罵戰，林吉米朝著他們不停叫道「我叫你閉嘴」，之後把車停在校園路口的一個半街區外。

林吉米打開受害者的車門，將她拽下車。(視頻截圖)
林吉米打開受害者的車門，將她拽下車。(視頻截圖)

林吉米同一時間按下打開阿福麗邊上車門的按鈕，下車後衝到她身邊，叫她下車的同時還直接動手將她拖下車；附近住家的監控錄像也拍攝到這一幕，阿福麗被拽下車後倒在地上，遭司機狠揍，上前阻止的友人喬西(Josie)之後也被攻擊。

阿福麗說：「林吉米當時像抱布娃娃一樣把我抬起、推倒在地，還把手伸進我嘴裡拉扯我的嘴唇、暴打我，就像對待一隻動物一樣」；喬西則說，林吉米的行為攔都攔不住，彷彿只想要傷害眼前的這個人，「從他的眼裡看到太多的仇恨」。

事發後阿福麗慶幸自己還活著、且傷勢無礙，但仍遭到精神創傷，「我想要正義，但不只是為了自己，這樣的事不該發生在任何人身上。」

優步公司在事後發布聲明，譴責林吉米的暴力行為，並強調絕不容忍，也表示在收到受害者投訴後，第一時間便取消林吉米的司機權限，並將協助執法部門進行調查。

紐約市警表示，林吉米在案發現場附近被捕後，遭控威脅、企圖攻擊、騷擾、以及攻擊罪名，目前已保外候審，下次出庭日期是3月28日(周二)。

布碌崙 暴雨 紐約市

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