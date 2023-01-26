紐約皇后區民眾秉燭 悼近期濫射案死者

皇后區民眾舉辦燭光活動，悼念加州濫射案遇難者。(記者鄭怡嫣／攝影)

農曆春節期間，加州蒙特利公園市(Monterey Park)及半月灣(Half Moon Bay)，接連發生濫射案，共造成18人死亡，其中大部分為華裔。皇后區 社區代表及民眾，26日晚在陽邊(Sunnyside)舉辦燭光悼念活動，哀悼遇難者，也呼籲不論槍手族裔，槍枝暴力必須受到關注與調查。

皇后區民眾秉燭悼念洛縣、半月灣屠殺案死者。(記者鄭怡嫣／攝影)

兩起槍案，槍手與受害者同為亞裔 的身分曾引起廣泛的探討，川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)，甚至發出「由於槍案並非由保守派白男，拿著突擊步槍所為，所以它們無人問津」的爭議性言論，燭光會上，來自福建的蘇Lea指，不能理解這樣的言論，在屠殺案後首先想到的居然是因為槍手不是白人，所以無需追究白人至上團體。不能因為槍手的族裔，而對事件作出不同的反應，槍枝暴力無論發生在亞裔、非洲裔還是任何社區，無論是社區內部之間的矛盾還是反亞仇恨，都應受到關注並哀悼。

蘇Lea悼念洛縣、半月灣屠殺案死者。(蘇Lea提供)

在皇后區木邊(Woodside)長大的金海麗(Hailie Kim)以及大法拉盛商會執行主任崔容準(John Choe)表示，兩起槍殺案，令亞裔社區感到恐懼、憤怒與心碎。為槍殺案的罹難者及所有受影響的人士禱告，但寬鬆的控槍法規，使邊緣群體更容易成為目標，立法者需更審慎地對待相關威脅，亞裔也必須站在一起，拒絕分裂。

社區組織「猶太 人為亞裔」(Jews For Asians)也參與悼念活動。該組織在2021年亞特蘭大按摩中心槍擊案後成立，應援在該案中喪命的六名亞裔，致力促進亞裔與猶太裔的團結。