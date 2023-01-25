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皇后區秋園丘日托中心25日火災 18名幼兒受傷 1人重傷

記者牟蘭／紐約即時報導
皇后區華人聚集的秋園丘一家日托中心25日爆發火災，18名幼兒受傷，其中一人受重傷。(記者牟蘭／攝影)
皇后區華人聚集的秋園丘一家日托中心25日爆發火災，18名幼兒受傷，其中一人受重傷。(記者牟蘭／攝影)

皇后區華人聚集的秋園丘(Kew Garden Hill)25日下午發生一起火災，一家日托中心的地下室著火，導致一名幼兒重傷，另有17名幼兒傷勢較輕，送醫救治後情況已穩定；消防員隨後在地下室發現一塊疑似電單車的鋰電池，起火原尚在調查中。

影音來源：記者牟蘭

根據市消防局消息，位於秋園丘147街交72路的一戶民宅於25日下午2時許發生火災，約50名消防員在逾40分鐘後控制火勢；市消防局指，火勢從地下室爆發，消防員隨後在火源處發現一塊疑似電單車的鋰電池，起火原因尚在調查中。

市消防局指，發生火災的民宅一樓經營日托中心，火災爆發後，至少18名幼兒因吸入濃煙，感到身體不適，其中一人傷勢嚴重，其餘17人經救治情況已穩定。

市消防局行動處主管埃斯波西托(John Esposito)表示，鋰電池一直存在問題，尤其在充電期間，恐引起火災，他建議民眾使用官方認證的電池，不要遺留電池在樓道內或入口處於無人看管的情況下充電，更不應在晚上睡覺時，在封閉的屋內充電。

居住在附近的一名非洲裔女住戶表示，她當日下午2時許聞到濃煙味，出門後，看到鄰居起火，彼時已有大量的消防員救援；她指，因雨天與消防員及時救援等緣故，火勢較快控制，未蔓延到自家的住宅。

另一名居住在火災附近的猶太裔住戶表示，起火房間的屋主是一名猶太裔，在此托管的孩子已猶太裔為主，他曾看到有華人雇員，但不清楚是否有亞裔傷者。

居住在火災現場車距五分鐘的陳女士表示，她所居住的合作公寓日前分發防火須知的通知，指近期附近有數起火災發生，提醒居民不要在屋內點蠟燭與充電電單車等；對於此次火災，她感到擔憂，指自家也有幼兒，害怕日後在附近托管，也遭遇類似意外，呼籲相關業者小心火燭。

皇后區華人聚集的秋園丘一家日托中心25日爆發火災，18名幼兒受傷，其中一人受重傷...
皇后區華人聚集的秋園丘一家日托中心25日爆發火災，18名幼兒受傷，其中一人受重傷。(記者牟蘭／攝影)
皇后區華人聚集的秋園丘一家日托中心25日爆發火災，18名幼兒受傷，其中一人受重傷...
皇后區華人聚集的秋園丘一家日托中心25日爆發火災，18名幼兒受傷，其中一人受重傷。(記者牟蘭／攝影)
皇后區華人聚集的秋園丘一家日托中心25日爆發火災，18名幼兒受傷，其中一人受重傷...
皇后區華人聚集的秋園丘一家日托中心25日爆發火災，18名幼兒受傷，其中一人受重傷。(記者牟蘭／攝影)
皇后區華人聚集的秋園丘一家日托中心25日爆發火災，18名幼兒受傷，其中一人受重傷...
皇后區華人聚集的秋園丘一家日托中心25日爆發火災，18名幼兒受傷，其中一人受重傷。(記者牟蘭／攝影)

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