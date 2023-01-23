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布碌崙支票竊賊被捕 偷遍慈善機構和官員辦公室

記者許君／紐約即時報導
支票安全值得紐約人重視。（記者許君達/攝影）
支票安全值得紐約人重視。（記者許君達/攝影）

州主計長狄納波利(Thomas P. DiNapoli)、布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)和美國郵政檢察局(USPIS)近日宣布逮捕一名涉嫌在布碌崙盜竊支票者。

嫌犯Gennady Galker被控盜竊總額3萬1149元，其中包含狄納波利無人認領基金辦公室的1148元支票，以及慈善機構的各種支票。他在存入被盜支票後立即提取現金，用於購物和其他個人開支。

負責此案的官員對於嫌疑人盜竊慈善機構的行為表達了不齒。蔣莎樂表示，竊取旨在幫助有需要的人和弱勢群體的資金是特別卑鄙的。郵政檢察局紐約分部負責人Daniel B. Brubaker說，「這種行為不僅搶劫了有需要的人，還偷走了那些從心底裡為幫助他人而付出的人的快樂。」

該嫌疑人被控重竊罪(grand larceny)、持有偽造文書罪和一級身分盜竊罪，將於今年2月23日再次出庭。

近年來，全美各地郵件盜竊犯罪猖獗，華人社會也深受其害。犯罪分子盜取信件的主要目標是其中的支票和個人身份信息，得手後，支票可能被冒領或塗改，身份信息可能會被用於信用欺詐。要避免這些風險，可以盡量減少支票的使用、改用在線支付或轉帳。如不得不郵寄支票，則可盡量在郵局內部投遞，並且用黑色中性筆填寫支票。

支票 美國郵政 布碌崙

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