750個手繪燈籠 農曆新年點亮紐約華埠

750個新年燈籠，在農曆新年之際裝點紐約華埠。(記者張晨/攝影)

新年走在華埠 街頭，能看到更多人舉起手機，仰頭拍照——緩步定睛才發現，原本昏暗的街道明亮了不少。相比堅尼路以南的繁榮，以北的街區與小義大利相比更顯落寞；2023年農曆兔年之際，華埠商業改進區(Chinatown BID)與「亮麗中國城」(Light Up Chinatown)項目以及華策會人瑞中心的數百耆老合作，裝飾近千個燈籠、再趁午夜掛上街道，在新一年里將華埠的黑暗角落照亮，喜慶之餘更提升了社區安全感。

行政總監陳作舟說，這次的掛燈項目終於「過河」成功(堅尼路又有運河之意)，傾聽民意照顧到該街以北的伊利沙白街(Elizabeth St.)、勿街(Mott St.)以及等地，并有意不斷延伸至整個華埠街區。

他說，此次項目和發起掛燈的「亮麗中國城」合作，該項目是紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)「紐約州下州地區振興計畫」(Downtown Revitalization Initiative，DRI)第五輪資金補助的項目之一，受捐約70萬；但目前資金尚未到位，掛燈先由商改區 墊資，隨後補齊。

不僅如此，東百老匯怡東樓隔壁的廣場、宰也街(Doyers St.)、披露街(Pell St.)以及和包厘街(Bowery)的交界處，因為缺少路燈成為社區「黑暗死角」，也都藉此機會增加了照明和燈籠，24小時點亮。

相比疫情中「亮麗中國城」前幾輪的掛燈，結合經驗對燈籠進行了特殊處理，商改區特殊項目主任李德容表示，工人加班加點將數百燈籠塗上防雨、防潮膠水，確保能在戶外經久如新。

而此次的燈籠裝飾也由來特殊，人瑞中心的數百個老人在經過近十次的手工作坊後，完成了繪畫兔子、吉祥祝福和貼福字的工作—— 人瑞中心主任伍寶玲表示，耆老最害怕便是無事可做「成為被漠視的邊緣人」，但在這個農曆新年，社區帶著尊重長者的祝福讓他們加入到貢獻社區的活動中，每個人都幹勁十足，樂此不疲。

陳作舟表示，東百老匯地區的有些燈籠上還寫有猶太文，因為該地也曾是猶太人社區，這也更加深了他們和華埠的情誼。

亮麗中國城計畫發起人之一、聯合民主黨主席司徒仲菁表示，將華埠拉出黑暗是新一年的願景，如今街道更亮，更安全，在新年夜走親訪友守歲之時，這一盞燈也是溫暖人心的象征。