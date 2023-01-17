紐約亞裔律師協會力挺法官拉薩爾：期待18日公聽會

紐約州長提名溫和派拉薩爾擔任州上訴法院首席法官。(紐約州律師協會)

紐約亞裔 律師協會(Asian American Bar Association of New York，簡稱AABANY)17日表示，力挺紐約州長霍楚(Kathy Hochul)提名 的州上訴法院首席法官人選拉薩爾(Hector D. LaSalle)；該溫和派法官人選遭此前支持霍楚勝選的進步派、勞工家庭黨、工會、以及包括州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)在內的13位民代反對；州參議會18日將就此提名案進行公聽，AABANY表示，望公聽能本著公平、公正的原則進行。

紐約亞裔律師協會表示，候選名單是由兩黨成員組成的司法提名委員會(Commission on Judicial Nomination)經過全面評估確定，要點包括適任性、司法行為、能力等，最終向州長提供七位候選人。

協會也通過司法委員會(Judiciary Committee)與其他九個律師協會一起參與了對上述提名人的評估——「我們認為拉薩爾能勝任首席法官一職，是基於其司法調性、對法律的了解、對公共服務的奉獻以及其豐富的職業經驗。目前擔任首席法官的州高等法院上訴庭第二部門，是全美最為繁忙的上訴庭，那裡有很大一部分亞裔及太平洋島民(AAPI)人口打電話回國做生意。」

拉薩爾保守派政見及作風備受進步派攻擊，多名民主黨州參議員 揚言要在18日的聽證會上將拉薩爾「轟下台」；目前州參議會42名民主黨參議員也有14名反對提名案，支持人數難以達到全體63名參議員的半數；而一旦進入全會投票，霍楚就有機會聯合共和黨和溫和派民主黨州參議員，確認對拉薩爾的提名。

西語裔和亞裔等少數族裔民眾則紛紛挺身擁護拉薩爾，指其專業和公正的作風是州上訴法院首席法官的「不二之選」；州上訴法院首席法官一職任期14年，對紐約州的走向有超乎任何民代的關鍵意義，