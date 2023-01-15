亞女公寓樓深夜遭攻擊 奮力逼退罪犯

亞女雨夜在居住的公寓樓遭攻擊，奮力逼退罪犯。(警方提供)

一名剛到紐約工作的亞裔 女子深夜在布碌崙 (布魯克林 )的公寓樓遭襲擊，經過奮力搏鬥，逼退了罪犯。因為受到強烈的精神刺激，這名亞女不敢再住原公寓，正請求眾籌幫助。

這名26歲的亞裔女子去年九月剛搬到紐約工作。12月6日的那個雨夜，大約晚上11時30分左右，她剛在皇冠高地(Crown Heights)與朋友吃完晚餐，回到自己居住的公寓樓。

在公寓樓大廳的樓梯上，她一回頭，看到有人就在她身後一吋處，「當我們目光接觸時，他就把我推到了牆上」。警方稱，監控錄像記錄了襲擊者在大廳樓梯上發生的一切。襲擊者把這名女子按在墻上，拉扯她塞在褲子裡的襯衣。她突然意識到攻擊事情發生到自己身上，甚至還有更糟的事情，於是她拚盡全力，用受過的柔術訓練反擊，並大聲喊叫，希望有人出來幫助她。接著，她終於能夠轉過身來，抓住罪犯的外套，使勁把他推倒在樓梯上。然後罪犯就逃離了現場。

這名亞裔女子說，她仍在經受這一事件帶來的精神創傷，這件事情非常可怕，當它發生在自己家裡，就更可怕了。她說，她公開這件事，就是幫助人們提高對此類犯罪的認識，她不希望任何人再有這樣的遭遇。

這名亞裔女子的朋友Pam Yang為她發起了眾籌。經歷了這一可怕的事件後，這名亞裔女子無法再在原公寓樓住下去，但因為她和樓主的租約尚剩8個月，她需要錢來處理租約問題。與此同時，她也需要錢進行法律諮詢和精神健康護理。眾籌地址：https://www.gofundme.com/f/brooklyn-apartment-assault-recovery-expenses