我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2歲童突死亡 家中搜出芬太尼 媽咪4罪被起訴

法拉盛民宅聚眾打牌 4匪持槍夜劫 搶嫌有華人

亞女公寓樓深夜遭攻擊 奮力逼退罪犯

記者胡聲橋／紐約即時報導
亞女雨夜在居住的公寓樓遭攻擊，奮力逼退罪犯。(警方提供)
亞女雨夜在居住的公寓樓遭攻擊，奮力逼退罪犯。(警方提供)

一名剛到紐約工作的亞裔女子深夜在布碌崙(布魯克林)的公寓樓遭襲擊，經過奮力搏鬥，逼退了罪犯。因為受到強烈的精神刺激，這名亞女不敢再住原公寓，正請求眾籌幫助。

這名26歲的亞裔女子去年九月剛搬到紐約工作。12月6日的那個雨夜，大約晚上11時30分左右，她剛在皇冠高地(Crown Heights)與朋友吃完晚餐，回到自己居住的公寓樓。

在公寓樓大廳的樓梯上，她一回頭，看到有人就在她身後一吋處，「當我們目光接觸時，他就把我推到了牆上」。警方稱，監控錄像記錄了襲擊者在大廳樓梯上發生的一切。襲擊者把這名女子按在墻上，拉扯她塞在褲子裡的襯衣。她突然意識到攻擊事情發生到自己身上，甚至還有更糟的事情，於是她拚盡全力，用受過的柔術訓練反擊，並大聲喊叫，希望有人出來幫助她。接著，她終於能夠轉過身來，抓住罪犯的外套，使勁把他推倒在樓梯上。然後罪犯就逃離了現場。

這名亞裔女子說，她仍在經受這一事件帶來的精神創傷，這件事情非常可怕，當它發生在自己家裡，就更可怕了。她說，她公開這件事，就是幫助人們提高對此類犯罪的認識，她不希望任何人再有這樣的遭遇。

這名亞裔女子的朋友Pam Yang為她發起了眾籌。經歷了這一可怕的事件後，這名亞裔女子無法再在原公寓樓住下去，但因為她和樓主的租約尚剩8個月，她需要錢來處理租約問題。與此同時，她也需要錢進行法律諮詢和精神健康護理。眾籌地址：https://www.gofundme.com/f/brooklyn-apartment-assault-recovery-expenses

亞裔 布碌崙 布魯克林

上一則

法拉盛民宅聚眾打牌 4匪持槍夜劫 搶嫌有華人

延伸閱讀

男子開車撞酒店門後闖大廳 原因竟是遺失筆電

男子開車撞酒店門後闖大廳 原因竟是遺失筆電
多次入華簽證重啟？中使館發新通知…華人促恢復10年簽證

多次入華簽證重啟？中使館發新通知…華人促恢復10年簽證
在美華人請願 籲中恢復「10年簽證」

在美華人請願 籲中恢復「10年簽證」
紐約法拉盛布蘭德公園整建 華裔遊民迫遷

紐約法拉盛布蘭德公園整建 華裔遊民迫遷
被江歌母控告案 劉鑫眾籌70萬賠償款 帳號遭永久禁言

被江歌母控告案 劉鑫眾籌70萬賠償款 帳號遭永久禁言

熱門新聞

車禍現場慘不忍睹。(家屬提供)

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

2023-01-10 13:26
抱著銀行錢袋，正逃離8大道大通銀行門口作案現場的嫌犯。(警方提供)

紐約8大道大通銀行門口運鈔車被偷 3賊拎走30萬元

2023-01-08 14:52
短視頻平台TikTok有網友發現，通過USB隨身碟可以啟動老款非一鍵發動的車輛，這個漏洞很快成為了一些年輕人犯罪的動機。(Getty Images)

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

2023-01-11 14:55
亞裔房東被打後摸著左臉，一臉驚嚇。(截自推特)

愛彼迎短租客弄亂房屋 亞裔房東趕人遭搧耳光

2023-01-12 14:51
Saks Fifth Avenue擬加入紐約下州賭場執照申請行列，將旗艦店頂三層改為賭場。(記者張晨／攝影)

Saks Fifth Avenue百貨 欲改建賭場

2023-01-14 06:51
紐約州長霍楚10日在議會首次發表州情咨文。(州長辦公室提供)

紐約州新建築擬率先「斷氣」 禁售瓦斯爐提時間表

2023-01-12 12:37

超人氣

更多 >
德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看
白女巴士狂刺華裔女大學生 「毀美國的人殺1個少1個」

白女巴士狂刺華裔女大學生 「毀美國的人殺1個少1個」
「珍寶幣」騙華人 涉案1.47億…富豪集團創辦人陳力死於獄中

「珍寶幣」騙華人 涉案1.47億…富豪集團創辦人陳力死於獄中
高盛裁3200人過程曝光：30分鐘內打包、門禁卡即刻停用

高盛裁3200人過程曝光：30分鐘內打包、門禁卡即刻停用
尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者