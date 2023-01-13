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紐約市911報警系統大升級 可傳簡訊、視頻及準確定位

記者張晨／紐約即時報導
紐約市911報警系統大改升級，可傳簡訊、視頻及準確定位。(記者張晨/攝影)
紐約市911報警系統大改升級，可傳簡訊、視頻及準確定位。(記者張晨/攝影)

紐約市信息技術和電信部(NYC Office of Technology and Innovation，簡稱OTI)與紐約市警近日就911報警系統進行整改升級——這項名為「新代911」(Next Generation 911)的新系統，將允許報警人發送簡訊和現場視頻等，從而幫助一線人員更及時、具體的了解緊急情況。

市警表示，去年有近900萬市民撥打911報警，但在緊急情況下，口頭描述略顯過時，有些人因緊張並不能描述清楚突發狀況，反而浪費了珍貴的出警、救援時間。

OTI表示，升級後的新技術可以讓人們更輕鬆、便捷的報告緊急事件；首席技術官馬修·弗雷澤(Matthew Fraser)說，部門還將引入接收視頻的功能，無論民眾是想分享視頻信息還是直播，都能被報警中心接收。

他指出，OTI對911升級的新項目與該市以往看到的任何項目都不同，總預算近3億元；並有望與市警的槍擊探測器和監控攝像頭等技術兼容，早期階段可能在2024年底完成；除了市警之外，還在與消防部門合作。

其餘升級還包括，加強共享911系統的所有公共安全機構之間的溝通、升級相鄰轄區之間的呼叫線路、以及更準確地識別報警人的位置。

紐約市 預算 槍擊

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