迄今最嚴厲譴責…長島共和黨領袖 籲桑托斯立刻辭職

桑托斯被長島共和黨人喊話辭職。(歐新社)

新科共和黨 籍紐約州第三選區國會議員當選人桑托斯(George Santos)，坦承血統、學歷、職業等都有造假後，11日被長島 共和黨領袖喊話辭職。不過，多數國會共和黨議員仍對他的醜聞保持沈默。

由於桑托斯目前面臨財務、競選合法性、選舉支出等多方面的調查，代表長島的多位共和黨領袖及議員，11日呼籲桑托斯辭職。國會眾院 德斯波西托(Anthony D'Esposito)在華府通過視頻表示，桑托斯不僅辜負選民的信任，也辜負全國人民的信任，不會在國會與他交往，他也會鼓勵眾院的其他代表一同加入拒絕桑托斯的隊伍。

長島納蘇郡(Nassau County)共和黨主席凱羅(Joseph Cairo)表示，作為新科共和黨議員，桑托斯已經失去了選區內共和黨人對他的信任，他的競選活動是充滿欺騙、謊言、捏造。「他讓眾院蒙羞，我們不會把他看作國會議員，今天我代表納蘇郡共和黨委員會，呼籲他立即辭職」。此前，凱羅也說，納蘇郡共和黨委員會將退還與桑托斯相關的四個政治行動委員會(PAC)的共18萬5000元捐金，「桑托斯與納蘇郡共和黨的關係，已經結束。」

長島共和黨人的此次發生，為桑托斯醜聞發酵後，迄今受到最嚴厲的譴責。目前，聯邦、紐約州總檢察長辦公室、皇后區以及納蘇郡地方檢察官等，正在調查他的財務交易以及此前的選舉活動。監督組織競選法律中心(Campaign Legal Center)，日前也已向聯邦選舉委員會提交訴狀，控其競選資金使用不當，開銷造假。