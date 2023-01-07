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紐約皇后區亞裔女屋主手擒入室男賊 被推倒再起身相搏

時報廣場跨年砍3警 19歲嫌被控18項罪名恐終身監禁

皇后區亞裔女屋主手擒入室男竊賊 被推倒再起身相搏

記者牟蘭／紐約即時報導
亞裔與女屋主與丈夫合力制伏入室搶劫的劫匪。(記者牟蘭／翻攝)
亞裔與女屋主與丈夫合力制伏入室搶劫的劫匪。(記者牟蘭／翻攝)

位於皇后區貝賽202街交43大道公寓樓，日前白天發生一起入室搶案，身形嬌小的亞裔女屋主發現小偷後，手擒比自己高出一個頭的嫌犯，期間一度被推倒在地，她的丈夫隨後加入，兩人攜手將其制伏並報警，警察到場後成功將嫌犯逮捕。

居住在貝賽202街交43大道的菲律賓裔女屋主7日接受本報採訪時表示，6日上午11時44分許，她在家中廚房休息時，突然聽到有人按響公寓樓大門的門鈴，以為是快遞員送錯地址，並未理會，接著聽到公寓門前有異響，一名陌生男子突然破門而入，逕自走向她的臥室。

受害人指，她從走廊張望，看到這名陌生男子從她的床頭櫃裡拿起她的首飾，放入褲子口袋，企圖循原路離開；女屋主見小偷想跑，不顧對方比自己高出一個頭，立刻抓住他的衣領，不斷尖叫，阻止小偷離開。

小偷為掙脫受害人，用力推倒她，她從地上立即爬起，呼喊在另一間屋內的丈夫前來幫忙；女屋主與丈夫緊緊抓住嫌犯，期間受害女屋主不斷呼救，引起鄰居的關注，在公寓樓的大堂內控制嫌犯，撥打911報警，並等待警員前來。

屋主夫婦表示，大樓內有不少華裔與韓裔居民，但妻子的姓氏已改夫姓，並非亞裔姓氏，指歹徒是隨機作案，但擔心小偷得手後，恐繼續在鄰居家行竊。

女屋主說，她在這棟公寓居住七年，第一次親歷搶劫案件，至今感到後怕，提醒其他屋主遇到類似罪案後，要保持冷靜，及時報警求助；與受害人住在同一條街的華人屋主指，家附近治安不錯，疫情爆發後，出現竊案與盜竊催化轉化煤等案件，聽到鄰居家中被搶，也感憂心。

警方消息指，這名被捕的男子為報住在布朗士69歲的桑塔尼洛(Morris Santaniello)，他因涉嫌搶劫(Robbery)、盜竊(Burglary)、重竊(Grand Larceny)與騷擾(Harassment)被移送法辦，至截稿前，尚未公布他的過堂時間。

位於皇后區貝公寓樓，日前白天發生一起入室搶案，身形嬌小亞裔女屋主發現歹徒後，手擒...
位於皇后區貝公寓樓，日前白天發生一起入室搶案，身形嬌小亞裔女屋主發現歹徒後，手擒比自己高出一頭的搶匪。(記者牟蘭／翻攝)

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