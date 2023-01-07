時報廣場跨年砍3警 19歲嫌被控18項罪名恐終身監禁

跨年夜襲擊警員的比克福德，被控包括一系列恐怖主義襲擊在內等18項罪名，罪成恐終身監禁。(臉書／警方提供)

曼哈頓 時報廣場的跨年活動，來自緬因州「最友好小鎮」的19歲嫌犯比克福德(Trevor Bickford)具伊斯蘭極端主義背景，持刀砍傷現場維安的三名警員；原定於日前上庭的他因就醫未能出庭，雖聽證被推遲，大陪審團卻擴大對他的指控，被控包括一系列恐怖主義襲擊在內等18項罪名，罪成恐終身監禁。

根據法庭文件，比克福德被捕後，在供詞中說：「我想要殺死一名制服警察 。」他在偵訊中對一名探員說：「我鎖定了目標，一直等到他落單的時候。我說著真主至大，然後走過去，用刀打了他的頭。我又衝向另一名警察，但刀掉了。我還試圖拿他們的槍，但沒有成功。」

根據此前報導，比克福德鎖定警察為攻擊目標，無計畫攻擊平民，等到警方落單時，以阿拉伯語高喊口號「偉大的神」(Allahu Akbar)後下手；曼哈頓地區助理檢察官 尼古拉斯(Lucy Nicholas)表示，被告承認，他趁著警員獨自一人之時發起攻擊。

比克福德因仍在醫院接受治療，日前未能出庭，但檢察官擴大了對他的指控項，包括三項一級謀殺未遂、三項一級蓄意謀殺以助恐怖主義行為、一項一級恐怖主義、一項一級攻擊、一項以恐怖主義行徑重罪攻擊制服警員、一項使警員受到嚴重傷害、兩項一級恐怖主義攻擊未遂、兩項一級攻擊未遂、兩項企圖重罪攻擊警員屬恐怖主義罪行，以及兩項蓄意傷害警務人員等共18項罪名。若罪名成立，比克福德將面臨終身監禁。

比克福德的父親在2018年吸毒過量而死，讓曾為優等生的比克福德消沉，在過去一年半中皈依伊斯蘭教，開始在清真寺禱告並閱讀和觀看伊斯蘭視頻，曾決定要出國為其他受迫害的穆斯林而戰；他在攻擊案發生前已因伊斯蘭教極端言論，包含表示想至阿富汗作戰，被聯邦調查局列入恐怖份子監視名單。

比克福德在去年12月31日跨年夜當晚約10時，在西52街與第八大道，持一把18吋長的砍刀砍傷三名值勤警員頭部；警員遇襲後開槍擊中他肩膀後將其逮捕；警方還在其隨身物品中發現了遺書、宗教書籍以及其他刀械。