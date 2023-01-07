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世界日報新春嘉年華登場 帶您迎新春、買好貨、玩工藝

【紐約訊】
世界日報新春嘉年華7日起在紐約法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉行，兒童在手工藝攤位收穫滿滿。(主辦單位提供)
世界日報新春嘉年華7日起在紐約法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉行，兒童在手工藝攤位收穫滿滿。(主辦單位提供)

世界日報新春嘉年華今日開展。今明兩天(1月7日至8日)在紐約法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳（法拉盛39大道135-20號）盛大舉行。本活動由美國中國信託銀行(CTBC Bank)贊助，現場有舞台表演、民俗技藝區、年貨購物區、實用資訊分享區以及幸運大抽獎，多項禮品大獎等您來拿，本次活動也榮幸邀請到華源食品集團贊助多款食品、點心及飲料，將於現場販售，凡消費滿20元就送世界日報2023年桌曆一個。

（影音來源：世界e生活YouTube頻道）

迎新年最不能錯過的就是採購年貨，世界日報邀請眾多年貨商家，為各位讀者帶來各式各樣的年節商品，現場有多種中國民俗手工藝免費體驗，特別邀請多種民俗技藝老師現場免費教學，如：兔年中國結、捏氣球、兔年燈籠…等，歡迎民眾攜家帶眷一同到場，與家人一同享受手工藝的樂趣，並將作品免費帶回家。本次活動也特別邀請到了活力四射的青少年街舞表演，及中國傳統服飾現場走秀，喜歡欣賞舞蹈表演的民眾千萬不要錯過。

世界日報新春嘉年華7日起在紐約法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉行，現場街舞表演精彩。...
世界日報新春嘉年華7日起在紐約法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉行，現場街舞表演精彩。(主辦單位提供)
世界日報新春嘉年華7日起在紐約法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉行，現場有多種中國民俗...
世界日報新春嘉年華7日起在紐約法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉行，現場有多種中國民俗手工藝免費體驗。(主辦單位提供)

凡到場的讀者皆可以免費獲得抽獎卷一張，本次活動我們將提供多項禮品等您來試手氣，獎品有如意珠寶贊助的銀兔吊墜以及華人生活館贊助的多功能破壁料理機以及華源食品集團贊助多款食品、點心及飲料等多項大獎，等您來將好運帶回家。

世界日報新春嘉年華7日起在紐約法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉行，眾多年貨商家為民眾...
世界日報新春嘉年華7日起在紐約法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉行，眾多年貨商家為民眾帶來各式各樣的年節商品。(主辦單位提供)
世界日報新春嘉年華7日起在紐約法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉行，多種民俗技藝老師現...
世界日報新春嘉年華7日起在紐約法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳舉行，多種民俗技藝老師現場免費教學。(主辦單位提供)

本次活動為免費參加，不需提前報名，趕快告訴您的親朋好友這個好消息，與世界日報福兔迎祥過好年。

活動資訊：

時間：1月7日(六) 10:30 AM-6:00 PM、1月8日(日) 10:30 AM-4:00 PM

地點：法拉盛喜來登酒店2樓宴會廳 (135-20 39th Ave., Flushing, NY 11354)

展區：購物區、資訊區、民俗技藝區、舞台表演區

世界日報 法拉盛 2023

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