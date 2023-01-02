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紐約州批准人體堆肥 遺體變成肥料滋養花卉蔬菜

中央社紐約1日綜合外電報導
紐約州長霍楚。(州長辦公室提供)
紐約州長霍楚。(州長辦公室提供)

在新的一年，美國紐約州成為全美第6個允許俗稱「人類遺體堆肥」這種環保殯葬方式的州。

英國廣播公司（BBC）報導，人們如今可以選擇將自己的遺體轉化成適用於園藝的肥料，在死後回歸大地；這被視為比起土葬或火葬更為環保的替代方案。

人類遺體堆肥也稱為「自然有機還原」，過程大約60天，遺體被放入裝有木屑、紫花苜蓿和稻草的密封容器中，被微生物自然分解，最後轉化成乾燥、蓬鬆且富有養分的肥料，類似在苗圃店面購買的堆肥，適合種植花卉、蔬菜和樹木。

2019年，華盛頓成為美國第一個將人類遺體堆肥合法化的州，科羅拉多州、俄勒岡州、佛蒙特州和加州隨後跟進。

紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）12月31日簽署相關法案後，紐約成為全美第6個允許人類遺體堆肥的州。

提供人類遺體堆肥服務的美國公司「重組」（Recompose）表示，與火葬或傳統土葬相比，這種殯葬方法可減少一公噸的碳排放。

傳統殯葬方式須使用棺木，會消耗木材、土地和其他自然資源。

支持人類遺體堆肥的人認為，這不僅是一種更環保的選擇，在土地有限的城市中，也是一種更實用的辦法。

華盛頓州環保葬禮服務機構Return Home告訴「紐約郵報」，紐約批准人類遺體堆肥，「讓環保殯葬服務在全國跨出了一大步」。

但對某些人而言，這其中存在道德問題。

根據報導，紐約州天主教會反對這項立法，主張不應將人類遺體視為「家庭廢棄物」。

這種殯葬模式的收費也令許多人好奇。總部設於西雅圖、也是首批提供人類遺體堆肥服務公司之一的重組說，7000美元的費用與其他選項「不相上下」。

根據美國「國家禮儀師協會」（NFDA）統計，2021年美國土葬葬禮的中位數為7848美元，火葬葬禮的中位數為6971美元。

人類遺體堆肥已在瑞典全國合法化，英國則允許自然埋葬，也就是不使用棺木或使用生物可降解（biodegradable）的棺材來埋葬遺體。

紐約州 重組 英國

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