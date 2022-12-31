1萬6000名紐約護士將罷工 包括多家華人區醫院

紐約州護士協會2022年年底發布罷工聲明，指在未來十天內計畫罷工。(取自ABC7視頻)

紐約州 護士協會(New York State Nurses Association)2022年年底發布聲明，指約1萬6000名護士計畫從明年1月9日(周一)開始罷工 ，除非院方同意簽署合約，這些護士來自包括華人聚居區的紐約長老教會醫院(New York-Presbyterian Hospital)、西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)與法拉盛醫院等。

根據ABC7電視台消息，紐約州護士協會2022年年底發布罷工聲明，指在未來十天內計畫罷工，預計約有1萬6000名護士參加定於明年1月9日開始，已提前通知醫院，以便院方提前準備，並呼籲在此前與院方溝通，達成共識。

紐約州護士協會一周前的投票指，99%的會員支持明年的罷工，她們指，醫院增加醫保費用，但沒有填補人員缺口以及支付疫情期間護士的合理薪水。

這些護士來自全市八家醫院，包括紐約長老教會醫院、西奈山醫院、西奈山Morningside與西部醫院、法拉盛醫院(Flushing Hospital)、布朗士蒙特費爾醫學 中心(Montefiore)、瑪摩利布朗士關愛系統(Maimonides BronxCare)與李奇蒙醫學院(Richmond University Medical Center)。

今年年底因新冠、呼吸道合胞病毒(簡稱RSV)與流感的激增，醫院人手不足，對病人照顧也不夠；精神科註冊護士莫馬(Ari Moma)表示，疫情爆發後，許多護士在此工作環境下受到創傷，人手不足凸顯相關問題。

兒科急診室護士摩根(Aretha Morgan)也證實指，因三重呼吸道系統疾病激增，她工作的兒科急診室內有大量的患兒，但因人手短缺，無法為患者提供安全的照護。