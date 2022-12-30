我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

洛杉磯華人回國送藥救命 人間煉獄比媒體報導更慘

法拉盛新年花車大遊行 多路段管制 民眾跨年夜記得移車

記者牟蘭／紐約即時報導
1月1日法拉盛花車遊行，緬街等多路段屆時分時禁車通行；圖為法拉盛緬街。(記者牟蘭／攝影)
1月1日法拉盛花車遊行，緬街等多路段屆時分時禁車通行；圖為法拉盛緬街。(記者牟蘭／攝影)

首屆新年花車大遊行將於明年1月1日(周日)在紐約皇后區法拉盛登場，主辦方介紹，將有20多輛大型花車與多個方陣逾數千人參加，還有卡通人物米奇、蜘蛛俠與美國小姐(Miss USA)等助陣；屆時遊行沿線公車將改道，相關路段也禁車通行，提醒路邊停車的民眾，31日晚前移車，否則恐被拖車。

首屆康乃馨花車大遊行由美國紐約中美商會主辦，該會的秘書長王楹川介紹，開幕式將於1日上午11時拉開帷幕，遊行隊伍定於當天上午12時，從緬街交37大道開始，沿路行至艾德大道(Elder Ave.)，整場活動持續到下午3時，歡迎民眾有秩序觀看。

市警109分局指，當天公車將會改道，北方大道東向的公車，將在緬街與北Main Tower車道(Driveway)南向停靠，北方大道西向公車將在法靈頓街(Farrington St.)與王子街北向停靠，大學點大道東向公車將在羅斯福大道與39大道附近停靠。

當天上午8時30分禁車通行路段，包括北方大道與39大道間的緬街、王子街，以及138街到王子街間的38大道；上午10時30分起禁車通行路段，包括友聯街與緬街間的羅斯福大道、羅斯福大道與40路間的王子街、王子街與緬街間的40路、Frame大道與緬街間的41路，以及緬街與凱辛納大道間的三福大道等。

寇登街與緬街間的富蘭克林大道、Saull路與Byrd路間的櫻桃大道、緬街與Saull街間的Dahila大道、緬街與寇登街的艾德大道(Elder Ave.)，以及Byrd街與艾德大道間的櫻桃大道，將於上午10時30分禁行汽車；39大道與Peck大道間的緬街，將於上午11時15分禁行汽車，所有路段直到約下午3時遊行結束後恢復通行。

警察提醒民眾，若在街邊停車看到「周日(明年1月1日)禁停」標誌，請於31日晚移車，警方會在1月1日凌晨拖車，所有拖車將被重新停放，找不到車民眾請電311查詢。

遊行 汽車 警察

上一則

國會準眾議員桑托斯 被爆花萬元競選經費付房租、餐費

延伸閱讀

法拉盛民宅起火 老婦呼救脫險

法拉盛民宅起火 老婦呼救脫險
法拉盛1天3搶劫案 警逮2嫌

法拉盛1天3搶劫案 警逮2嫌
換匯變搶劫 法拉盛華男被搶2萬元

換匯變搶劫 法拉盛華男被搶2萬元
法拉盛車禍衝突 華人駕駛遭利器刺背

法拉盛車禍衝突 華人駕駛遭利器刺背
微信約好見面換匯 法拉盛華男卻被搶走2萬現金

微信約好見面換匯 法拉盛華男卻被搶走2萬現金

熱門新聞

郵寄支票屢被盜，華人不堪其擾。(本報檔案照)

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

2022-12-23 13:28
有華人家中氣溫太低，趕往法拉盛飲茶、購物慶祝平安夜。(記者牟蘭／攝影)

平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖

2022-12-25 07:14
桑托斯被爆曾當客服，精英人設崩塌。(美聯社)

被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌

2022-12-24 11:33
案件現場。(記者許君達╱攝影)

法拉盛男駕車撞妻 車翻重傷

2022-12-27 15:38
全球首家米其林拉麵館日前在登波開設分店。(取自臉書)

全球首家米其林拉麵 紐約登波設分店

2022-12-28 11:54
華裔律師指，日後在中文網頁或報刊上招聘人員，應避免使用「僅限綠卡持有者或公民」的要求。(記者牟蘭／攝影)

招聘僅限綠卡、公民 違法…聘用這些人 也要挨罰

2022-12-30 06:17

超人氣

更多 >
「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%

「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%
駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭
Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣
底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜
隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美