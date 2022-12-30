國會準眾議員桑托斯 被爆花萬元競選經費付房租、餐費
共和黨籍國會眾議員當選人桑托斯(George Santos)繼學歷與身世造假後，又被爆出使用1萬1000元競選經費支付長島住所的租金，花費4萬元支付旅費以及逾萬元高檔餐廳的餐費，遠高於和他同期競選的同儕；目前，聯邦、紐約州總檢察長辦公室以及皇后區和納蘇郡地方檢察官對他的個案展開調查。
紐約時報報導指，桑托斯在競選經費列有一項為「員工租賃公寓」費用，其中1萬1000元用於支付名為Clearner123的公司，還有數比只差一分錢就需申報限額的支出；此費用地址為長島郊區一棟住所，周邊鄰居指，只看到桑托斯與他的丈夫進出，此舉恐違反禁止私人使用競選資金。
報導指，桑托斯花費超過4萬元用於機票，3萬元用於住宿費，其中包括田納西州、堪薩斯州、維吉尼亞州、德州、佛州、加州、新州與紐約州等逾十州，他在外州偏愛希爾頓與凱悅酒店，在紐約市則住在曼哈頓蘇活區(Soho)酒店，長島納蘇郡居住在大頸Inn與花園酒店等。
桑托斯的競選支出還包括多加高檔餐廳，包括Breakers in Palm Beach與The Capital Grille牛排館，他在小頸一家義大利餐廳花費近1萬4000元的餐費，這家餐廳的老闆為他日後的競選捐贈了1萬4000元。
此外，桑托斯的住所也存在爭議，他競選期間登記的住所在白石鎮12大道151-47號，但房東說，他與姐姐在三個月前搬離住所，指稱他們養了四條狗，造成屋內設施損壞，因此搬離。
根據報導，紐約東區聯邦地區檢察官辦公室、紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室、納蘇郡與皇后區地方檢察官先後宣布，已對桑托斯的財政與背景展開調查。
桑托斯代表律師默里(Joe Murray)在聲明中回應，當事人競選資金的部分籌款花費不明智，已開除相關人員，但堅稱所有支出合法；針對Cleaner123，他表示，這筆支出用來重新安置員工，為助選人員租賃酒店或住所，包括差旅、住所與食物等花費，指相關指控「可笑」。
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