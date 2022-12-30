國會準眾議員桑托斯 被爆花萬元競選經費付房租、餐費

桑托斯被爆使用1萬1000元競選經費支付長島住所的租金。(歐新社)

共和黨籍國會眾議員當選人桑托斯(George Santos)繼學歷與身世造假後，又被爆出使用1萬1000元競選經費支付長島 住所的租金，花費4萬元支付旅費以及逾萬元高檔餐廳的餐費，遠高於和他同期競選的同儕；目前，聯邦、紐約州 總檢察長辦公室以及皇后區和納蘇郡地方檢察官 對他的個案展開調查。

紐約時報報導指，桑托斯在競選經費列有一項為「員工租賃公寓」費用，其中1萬1000元用於支付名為Clearner123的公司，還有數比只差一分錢就需申報限額的支出；此費用地址為長島郊區一棟住所，周邊鄰居指，只看到桑托斯與他的丈夫進出，此舉恐違反禁止私人使用競選資金。

報導指，桑托斯花費超過4萬元用於機票，3萬元用於住宿費，其中包括田納西州、堪薩斯州、維吉尼亞州、德州、佛州、加州、新州與紐約州等逾十州，他在外州偏愛希爾頓與凱悅酒店，在紐約市則住在曼哈頓蘇活區(Soho)酒店，長島納蘇郡居住在大頸Inn與花園酒店等。

桑托斯的競選支出還包括多加高檔餐廳，包括Breakers in Palm Beach與The Capital Grille牛排館，他在小頸一家義大利餐廳花費近1萬4000元的餐費，這家餐廳的老闆為他日後的競選捐贈了1萬4000元。

桑托斯在選舉期間登記在白石鎮的一棟民宅，但房東指他有四條狗，造成屋內損壞，已在三個月前搬離。(谷歌地圖)

此外，桑托斯的住所也存在爭議，他競選期間登記的住所在白石鎮12大道151-47號，但房東說，他與姐姐在三個月前搬離住所，指稱他們養了四條狗，造成屋內設施損壞，因此搬離。

根據報導，紐約東區聯邦地區檢察官辦公室、紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室、納蘇郡與皇后區地方檢察官先後宣布，已對桑托斯的財政與背景展開調查。

桑托斯代表律師默里(Joe Murray)在聲明中回應，當事人競選資金的部分籌款花費不明智，已開除相關人員，但堅稱所有支出合法；針對Cleaner123，他表示，這筆支出用來重新安置員工，為助選人員租賃酒店或住所，包括差旅、住所與食物等花費，指相關指控「可笑」。