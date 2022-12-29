我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

準眾議員桑托斯金融交易存疑 紐約東區聯邦介入調查

未料到來勢洶洶 中專家：北京新冠感染率可能已超過80%

準眾議員桑托斯金融交易存疑 紐約東區聯邦介入調查

記者牟蘭／紐約即時報導
紐約東區聯邦檢方介入調查桑托斯(圖)涉及的金融交易。(美聯社)
紐約東區聯邦檢方介入調查桑托斯(圖)涉及的金融交易。(美聯社)

共和黨籍紐約州國會眾議員當選人桑托斯(George Santos)履歷與身世造假醜聞發酵後，消息人士指，紐約東區聯邦檢方已介入調查他的金融交易史；他日前指自己通過售賣二手奢侈品，獲得百萬身家，以解釋他2021年突然「暴富」的原因，但拒絕提供相關文件。

紐約時報29日最新報導指，紐約東區聯邦檢方已對桑托斯的金融交易展開初期調查，紐約東區聯邦發言人雖拒絕對此公開置評，但相關人員在日前接受ABC電視台訪問時，證實這一消息。

➤➤➤美化捏造學經歷 紐約州準眾議員遭逼問「不知羞恥嗎」

同為共和黨籍的納蘇郡地區檢察官唐納利(Anne Donnelly)也宣布對這位候任國會眾議員「大量捏造與前後矛盾的事實」展開調查；她指，桑托斯捏造的事實「令人瞠目結舌」(Are nothing short of stunning)，強調沒人能凌駕法律之上，若有人犯法，將被繩之以法。

➤➤➤紐約州準國會議員認履歷造假 對手喊話要他辭、再選一次

根據全球新聞網站Semafor報導，桑托斯在2020年首次競選國會眾議員期間，擔任金融公司LinkBridge的副主席，年收入只有5萬5000元，該公司在翌年4月被指涉龐氏騙局，他於前一個月離職，未受牽連，同年5月他創建Devolder Organization，從中賺取350萬元到1150萬元，身價激增。

桑托斯指，Devolder Organization的業務包括為高淨值資產人士，提供「建立交易」與「特殊諮詢」；他解釋自己會透過名片夾尋找潛在的買家，售賣飛機、遊艇等，創辦前六個月就獲得數百萬元合同；以售賣2000萬元的遊艇舉例，桑托斯說，他的佣金達到20萬元到40萬元。

對於百萬合同細節與前顧客的信息，桑托斯則拒絕提供相關文件，這家公司在今年9月，因未能提交年度報告而解散；報導指，該公司為他日後競選提供70萬元的貸款。

▼共和黨為何包庇紐約說謊政客 編造履歷？

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

眾議員 共和黨 紐約時報

上一則

告別過去重新出發…時報廣場「清霾日」重現疫前盛況

延伸閱讀

紐約客談／撒謊還不反省 桑托斯能代表選民？

紐約客談／撒謊還不反省 桑托斯能代表選民？
桑托斯稱賣二手精品賺百萬 被質疑

桑托斯稱賣二手精品賺百萬 被質疑
美化捏造學經歷 紐約州準眾議員遭逼問「不知羞恥嗎」

美化捏造學經歷 紐約州準眾議員遭逼問「不知羞恥嗎」
紐約州準國會議員認履歷造假 對手喊話要他辭、再選一次

紐約州準國會議員認履歷造假 對手喊話要他辭、再選一次
共和黨眾議員桑托斯認了造假履歷：人人會誇大 不影響我就任

共和黨眾議員桑托斯認了造假履歷：人人會誇大 不影響我就任

熱門新聞

郵寄支票屢被盜，華人不堪其擾。(本報檔案照)

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

2022-12-23 13:28
有華人家中氣溫太低，趕往法拉盛飲茶、購物慶祝平安夜。(記者牟蘭／攝影)

平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖

2022-12-25 07:14
2022年全市年度最差前100名房東名單，四名華裔上榜。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

2022-12-21 06:52
曼哈頓下城地鐵站脫褲猥褻女子，嫌犯遭地檢控多項性侵重罪。(市警提供)

光天化日 曼哈頓地鐵男子脫褲壓女客…被控強暴未遂、性虐

2022-12-22 15:12
桑托斯被爆曾當客服，精英人設崩塌。(美聯社)

被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌

2022-12-24 11:33
紐約市去年有約1500名兒童被ACS以在家受虐為由而緊急帶走。（市議會提供）

憑什麼？紐約市兒童局去年上門帶走1500孩子 家長要說法

2022-12-22 07:02

超人氣

更多 >
華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕
中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統
中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令
把握年終最後幾天節省聯邦稅 專家提供這5招

把握年終最後幾天節省聯邦稅 專家提供這5招
鍾嘉欣嫁混血醫6年生3胎 網看三寶驚：爸爸基因太強大

鍾嘉欣嫁混血醫6年生3胎 網看三寶驚：爸爸基因太強大