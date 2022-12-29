準眾議員桑托斯金融交易存疑 紐約東區聯邦介入調查

紐約東區聯邦檢方介入調查桑托斯(圖)涉及的金融交易。(美聯社)

共和黨 籍紐約州國會眾議員 當選人桑托斯(George Santos)履歷與身世造假醜聞發酵後，消息人士指，紐約東區聯邦檢方已介入調查他的金融交易史；他日前指自己通過售賣二手奢侈品，獲得百萬身家，以解釋他2021年突然「暴富」的原因，但拒絕提供相關文件。

紐約時報 29日最新報導指，紐約東區聯邦檢方已對桑托斯的金融交易展開初期調查，紐約東區聯邦發言人雖拒絕對此公開置評，但相關人員在日前接受ABC電視台訪問時，證實這一消息。

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同為共和黨籍的納蘇郡地區檢察官唐納利(Anne Donnelly)也宣布對這位候任國會眾議員「大量捏造與前後矛盾的事實」展開調查；她指，桑托斯捏造的事實「令人瞠目結舌」(Are nothing short of stunning)，強調沒人能凌駕法律之上，若有人犯法，將被繩之以法。

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根據全球新聞網站Semafor報導，桑托斯在2020年首次競選國會眾議員期間，擔任金融公司LinkBridge的副主席，年收入只有5萬5000元，該公司在翌年4月被指涉龐氏騙局，他於前一個月離職，未受牽連，同年5月他創建Devolder Organization，從中賺取350萬元到1150萬元，身價激增。

桑托斯指，Devolder Organization的業務包括為高淨值資產人士，提供「建立交易」與「特殊諮詢」；他解釋自己會透過名片夾尋找潛在的買家，售賣飛機、遊艇等，創辦前六個月就獲得數百萬元合同；以售賣2000萬元的遊艇舉例，桑托斯說，他的佣金達到20萬元到40萬元。

對於百萬合同細節與前顧客的信息，桑托斯則拒絕提供相關文件，這家公司在今年9月，因未能提交年度報告而解散；報導指，該公司為他日後競選提供70萬元的貸款。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點