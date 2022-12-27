跨年倒數 時報廣場水晶球就位 2688片手工水晶組成

紐約市時報廣場零點倒數中必不可少的水晶球於27日就位測試。（記者張心／攝影）

紐約時報廣場 (Times Square)跨年活動即將來臨，零點倒數中必不可少的水晶球於27日就位測試，以2688片愛心型水晶呼應此次「愛的禮物」(Gift of Love)跨年活動主題，期盼全世界在2023年能夠充滿愛與希望。

負責此次水晶球安裝和測試的倒數計時娛樂公司總裁施特勞斯(Jeff Strauss)表示，專門為2023年時報廣場跨年準備的水晶球，由2688片手工水晶組成，其中192片選用沃特福(Waterford)水晶公司為「愛的禮物」主題跨年量身定製的愛心型水晶片，每片上面包含八枚心型圖案，希望帶給世界愛與希望。

影音來源：記者張心

沃特福水晶公司發言人布恩南(Tom Boennan)也指出，除了水晶外，球的內部共計裝置3萬2000顆LED燈，跨年夜當晚將放出五光十色的光芒，期待照耀全球，迎接新年的美好、富足和希望。

倒數計時娛樂公司施特勞斯(左)和美中友好協會常務副會長李麗(右)，宣布香港受邀成為此次跨年夜的中國代表元素。(記者張心／攝影) 為「愛的禮物」主題跨年量身打造的愛心型水晶片，每片包含八枚心型圖案。(記者張心／攝影)

負責當日時報廣場新年慶典揭幕儀式的美中友好協會，也伴隨水晶球亮相的精彩時刻，現場宣布香港 受邀成為此次跨年夜的中國代表元素。美中友好協會常務副會長李麗表示，香港作為多姿多彩又充滿無限機遇的國際城市，其獨一無二的文化、美食和都市魅力，深深吸引世界各地的人們。

今年是美中友好協會第11年邀請中國元素參與時報廣場跨年活動，李麗表示，「薈萃、活力、靈感——躍動香港！」為這次開幕主題，香港藝術家們將在舞台上表演，展現香港的文化魅力，建立跨文化的友誼橋梁。

據悉，12月31日晚上6時，香港的現代舞團TS Crew、世界口琴冠軍何卓彥、二胡藝術家陳璧沁等將帶來演出，包括傳奇爵士鋼琴家及作曲家羅尚正的改變組曲，把舞蹈、飛躍道、巴西戰舞等元素搬上舞台。觀眾也可通過網路直播觀賞，網址可參考：TimesSquareNYC.org、NewYearsEve.nyc、LiveStream.com/2023、TimesSquareBall.net等。