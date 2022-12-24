被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌

桑托斯被爆曾當客服，精英人設崩塌。(美聯社)

共和黨籍紐約州聯邦眾議員 當選人桑托斯(George Santos)日前被紐約時報爆出身世造假，他的昔日同事日前在採訪中證實，他曾在皇后區大學點 一家電視衛星公司從事雙語客服，時薪只有15元左右，與他人合租公寓，飽受債務煩惱，而他自稱在華爾街 金融公司的工作經歷，則被指查無此人。

紐時23日針對桑托斯的編造履歷醜聞跟蹤報導，指他於2012年左右在大學點的Dish Network衛星電視公司客服中心，擔任葡萄牙語與英文接線員，時薪約15元，與他自稱在華爾街花旗集團(Citigroup)與高盛 (Goldman Sachs)工作經歷不符，相關公司也未找到他的就職紀錄。

桑托斯與他的代表律師拒絕回應紐時的提問與提供他的簡歷，指該報「抹黑他的好名聲」，承諾下周會「講他的故事」，但他的昔日好友與同事在採訪中的描繪與他宣稱故事不符。

曾在大學點Dish Network衛星電視公司客服中心工作的瑞歐(John Rijo)表示，他曾在2011年10月與2012年7月期間與桑托斯共事，他的時薪在15元左右，若服務非英語顧客，每次會加收一到兩元的佣金。

與此同時，桑托斯當時居住在皇后區，多數都與他人合租平攤房租，其中一名他的室友莫雷-帕克(Gregory Morey-Parker)指，桑托斯對自己的描述前後矛盾，他指自己出身顯貴，但母親卻在從事保潔工作。

與桑托斯2014年相識的漢密爾頓(Peter Hamilton)指，桑托斯曾向他借數千元，但事後對方消失，他只能通過小額法庭訴諸法律，這起案件以要求桑托斯歸還漢密爾頓5000元加利率收場，並指「我後悔沒有在選前站出來，從這點說，他在欺騙公眾」。

根據法院文件，桑托斯還涉及多起被房東驅逐案例，2017年一起案件中，他被要求支付逾1萬2000元的房租，2018年他被判支付Discover信用卡1927.45元的帳單，但數據顯示，他僅還了34元。。

此外，曼哈頓民事法庭的數據顯示，他曾在2012年結婚，並在2019年6月與一名女士結束這段婚姻，同年他首次競選國會第三選區眾議員一職，2020年與現任丈夫改住址到白石鎮一間兩室公寓，但被爆從未在此居住，他的住所目前尚存在爭議。