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紐約戲院呈現「台北故事」 聖誕跨年饗影迷

中央社／紐約20日專電
Metrograph「台北故事」影展選映蔡明亮「青少年哪吒」。(Metrograph提供)
Metrograph「台北故事」影展選映蔡明亮「青少年哪吒」。(Metrograph提供)

紐約電影院Metrograph預定23日起放映「千禧曼波」、「一一」、「愛情萬歲」等片，透過這些作品訴說「台北故事」，呈現不同時期、不同角度的台灣都會生活面貌。

Metrograph與駐紐約台北文化中心合辦這次影展，12月23日至明年1月8日放映一系列以台北都會為背景的電影，包括侯孝賢執導的「千禧曼波」、「尼羅河女兒」；楊德昌執導的「一一」、「獨立時代」、「青梅竹馬」；蔡明亮執導的「愛情萬歲」、「青少年哪吒」；李安執導的「飲食男女」及謝慶鈴執導的紀錄片「光陰的故事」。

1970年代起，台灣農村人口流入都市，帶動工商產業發展，促成都市成長與擴張，造就都市文明新價值觀與生活方式，消費文化興起，股票狂飆又崩盤，種種社會現象啟發電影創作。

「台北故事」影展聚焦侯孝賢、楊德昌、蔡明亮，選映的多部作品以社會寫實為故事基調，描述故鄉迷失的局外人在新舊交替的都市努力掙扎、年輕人流離在城市中的迷惘、感情糾葛與疏離。

侯孝賢、楊德昌都生於1947年，成長經驗卻非常不同。侯孝賢在高雄鳳山度過童年時光，楊德昌則在台北市長大，兩人成年後開創1980年代台灣新電影風潮，拍出「悲情城市」、「一一」等受國際影展肯定的作品，引領的創作能量持續流動、生成、擴延至今。

影展另一焦點是受台灣新電影啟發的導演，以蔡明亮、李安為代表。

蔡明亮的「青少年哪吒」、「愛情萬歲」以1990年代的台北為背景，描繪少年的不安、說不出口的渴望、人際關係的疏離。「飲食男女」是李安首部全部在台灣拍攝的劇情長片，片中呈現1994年的台北，讓觀眾一窺近30年前的老台北風貌。

此外，在紀錄片「光陰的故事」中，資深電影人王耿瑜與導演謝慶鈴走訪法國、荷蘭、義大利、阿根廷、日本、泰國、中國大陸、香港，訪問多名世界級電影學者、策展人、藝術家和導演，暢談台灣新電影對他們的影響與啟發，喚起有關新電影的美好記憶。

Metrograph位於曼哈頓下東區，為紐約專門放映藝術片和獨立電影的戲院，曾選映蔡明亮、張艾嘉、杜琪峯、陳凱歌、張曼玉等人作品，去年底選映「龍門客棧」等6部台灣武俠片。

Metrograph藝術電影院與駐紐約台北文化中心合辦「台北故事」影展，自23日...
Metrograph藝術電影院與駐紐約台北文化中心合辦「台北故事」影展，自23日起放映一系列以台北都會為背景的電影。(Metrograph提供)
Metrograph「台北故事」影展選映侯孝賢「尼羅河女兒」。(Metrogra...
Metrograph「台北故事」影展選映侯孝賢「尼羅河女兒」。(Metrograph提供)

電影院 影展 導演

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