紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

三嫌搶劫華人男子。(視頻截圖)

一名42歲華裔男子駕駛，日前在法拉盛 遭三嫌持槍搶劫，被塑膠袋套頭並被綑綁雙手，強迫他回家取錢，得手後則開走他的汽車 逃逸，他們還以相同手法在同日搶劫另一名男子。紐約市警20日發布搶劫華男作案視頻，呼籲知情民眾提供線索。

(市警局提供)

根據市警局，10月24日上午6時，在法拉盛35大道交146街，一名42歲的華人男子正走向他的座車，被一輛2018年本田Pilot款型汽車跟蹤，車中有三名陌生男子。男子上車後，三名歹徒持槍敲擊他的車窗，將他從車上拽下，用塑膠袋套頭，遭索帶綁住他的雙手，要求他交出財物。

進入受害人的車後，其中一名歹徒充當駕駛。受害人妥協，告知對方他把錢放在家中，三名歹徒遂將綁住他的索帶解開，從他家中拿走不明數量的現金，並在長島納蘇郡的一個街區扔下他後逃逸。受害人拒絕在現場就醫。11月2日在市警109轄區內，他的車被找到。

另一起與這夥歹徒有關的案件，發生在10月24日凌晨1時5分，其中兩名歹徒在特頓堡街(Totten St.)與烏托邦公園大道(Utopia Parkway)附近，以相同手法搶劫一名43歲非洲裔男子，他們持槍脅迫受害人下車，搶走受害人手機 與背包等約4315元財物。

警方20日發布搶劫華男的作案視頻，表示嫌犯的年紀均在20及25歲之間，案件仍在進一步調查，呼籲民眾若看到與影片中特徵類似的人，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。 搶劫華人男子的嫌犯一。(市警局提供)

搶劫華人男子的嫌犯二。(市警局提供)

搶劫華人男子的嫌犯三。(市警局提供)

另一起劫案的嫌犯一。(市警局提供)