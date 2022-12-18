世足賽落幕 時報廣場千人慶祝 華人也不缺席
世界盃足球賽18日落下帷幕，阿根廷隊睽違36年重新捧盃。作為公認的世界級運動，魅力也輻射到紐約各族裔，華人社區也不例外，分享「足球經」。當天阿根廷奪冠後，數千球迷也聚集在紐約曼哈頓時報廣場狂歡，高舉阿根廷國旗，吶喊「阿根廷」、「梅西」。
影音：許振輝
紐約華人社區，少見華人群聚在餐廳或酒吧看球。法拉盛發展中心負責人傅鶴鳴是資深足球迷，他說，愛看足球的華人其實並不少，只是比較內斂。本屆世界盃期間，他積極聯絡場地，組織愛看球的華人一起觀賽。18日他也眾友人相聚在法拉盛一間酒吧，歡慶他支持的阿根廷隊奪冠。
「除了法國人，今天全世界都支持阿根廷」，傅鶴鳴說，中國足球常年淪為笑柄，美國隊雖是世界盃常客但戰績乏善可陳，華人不像來自足球強國的移民，有主隊可支持，這也是造成華人對足球通常缺乏狂熱的原因之一。阿根廷隊本就廣受華人喜愛，本屆也是球王梅西加冕世界冠軍的最後一次機會，觀看這場決賽的華人，也難得有了共鳴。
由於時差，世界性的足球大賽通常在美國上班時間進行，這對愛看球的上班族來說並不友好。紐約野狼足球隊的孫東明說，上班常沒法看直播，下班再看，但已知道結果，總是不過癮。幸好，他在學校上班，抽出閒暇，阿根廷與克羅埃西亞的半決賽，就是看直播。他也是阿根廷隊的球迷，他說阿根廷隊在本屆並不順利，第一場比賽意外輸給沙烏地阿拉伯，大爆冷門，隨後才自我調整。平時也踢球，孫東明認為第一場失利的當頭棒喝對阿根廷隊非常有價值，「踢球的狀態是有限的，有經驗的強隊在大賽時都會有意調整競技狀態，開局太順利的隊通常不會有太好的成績。比如這次的西班牙隊，好狀態在第一場比賽中就全發洩掉了，後面的比賽就越踢越差。」
資深體育撰稿人彭廣揚則從另一個角度看本屆世界盃。「四強球隊中，歐洲、南美雙強落位，再加一隻北非的摩洛哥隊，我們一直期待的亞洲球隊這次還是沒能實現成績上的突破，這點有些遺憾。」四年以後的下屆世界盃會在美、加、墨舉辦。彭廣揚認為，在這個美式足球正在力圖與英式足球在世界範圍內爭奪影響力的關鍵時期，英式足球的全球頂級賽事落戶美國的家門口，NFL以及美式足球的相關參與方會作何反應，將是一個有意思的關注點。
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