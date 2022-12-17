法拉盛華女疑吸毒過量送醫不治 住戶曾聞到樓道有異味

住在法拉盛37大道一名林姓華女疑似吸食毒品過量，日前在公寓內暴斃。(記者牟蘭／攝影)

據報住在皇后區法拉盛 37大道的一名林姓華女 ，日前在公寓內暴斃，室友發現後報警求助；警方在現場發現吸毒工具，經初步調查，死者疑似吸毒過量，宣告不治。樓內的多名住戶17日指對此不知情，表示死者生前不會與鄰居過多交流，曾聞到樓道內有異味，並未想到有人吸毒。

根據警方消息，市警109分局於16日晚7時左右接獲一起報案，指一名住在緬街交37大道公寓樓內的女性失去知覺；警方趕到現場後，在房內發現吸毒用具，指她有長期吸食K他命歷史，初步判斷她因吸毒過量而死。

警方消息表示，該名死者為28歲的林沛橘(Peiju Lin，姓名皆音譯)，當天被室友發現失去知覺，報警求助，尚未發現此案牽扯任何罪案，案件仍在調查中。

樓內的多名住戶17日指對此案並不知情，大樓的住戶王女士表示，她在公寓樓內居住多年，公寓內的多數住戶是華人，人員結構單純，但住戶並不過多交流，她也不認識樓上的死者，「大家都忙著上班、下班，沒有過多交流」。

一名不願具名的大樓住戶指，她曾在四樓聞到異味，並未聯想有人吸食違禁品；她指，家裡有孩子，聽聞有人吸毒致死，擔憂對未成年人產生負面影響，也呼籲鄰居珍愛生命，遠離違禁藥品。