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紐約亞裔男凌晨返家 5匪尾隨…趁開門時入屋內洗劫

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紐約亞裔男凌晨返家 5匪尾隨…趁開門時入屋內洗劫

記者牟蘭／紐約即時報導
一名報住在貝賽185街交50大道的亞裔男屋主，16日凌晨回家時，被五名歹徒跟蹤，隨後家中的名牌包等財物被搶。(記者牟蘭／攝影)
一名報住在貝賽185街交50大道的亞裔男屋主，16日凌晨回家時，被五名歹徒跟蹤，隨後家中的名牌包等財物被搶。(記者牟蘭／攝影)

一名報住在皇后區貝賽185街交50大道的亞裔男屋主，16日凌晨回家時，被五名歹徒跟蹤，嫌犯趁他開門期間脅持，並進入屋內洗劫財物，搶走名牌包、勞力士手表與受害人隨身攜帶的手機與錢包，得手後逃逸；警方呼籲民眾在節日期間保持警惕，遇到罪案，應及時報警求助。

根據市警111分局消息，一名51歲的亞裔男子16日凌晨4時許，返回位於貝賽185街交50大道的住所時，被五名膚色較黑的男子尾隨，歹徒在他開門期間，搶走他身上所有財物，更脅持他進入屋內，洗劫屋內的名牌包與其他財物。

受害人指，歹徒離開時，他曾試圖反抗，搶回自己的名牌包，但被推倒在地，手臂受傷，其中一名嫌犯搶走了他的勞力士名牌手表，以及隨身攜帶、裝有手機與錢包的手提包。

警方表示，歹徒作案時，受害人的妻子與女兒均在家中，幸好無人受重傷；根據受害人描述，五名歹徒皮膚較黑，疑似非洲裔，一人穿紅色外套，其餘四人穿黑色外套，得手後，向不明方向逃跑。

貝賽近期發生多起入室搶劫案件，一名67歲的老婦月前大白天在家中被兩匪綁住雙手，被搶財物，另一起案件中，附近一處華人家庭疑似被三名歹徒鎖定，自帶梯子爬上受害人的家中，一名女屋主與她的三個女兒被困在屋內，被搶走價值15萬元現金與財物，至截稿前仍然在逃。

警方呼籲，任何知情者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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