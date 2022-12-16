紐約州國會參議員陸天娜提案保護糧食券遭盜用

陸天娜華埠人瑞中心提案保護糧食券遭盜用。(記者張晨/攝影是)

紐約州 國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)聯合布碌崙(布魯克林)、皇后區多位民選官員15日在曼哈頓華策會人瑞中心召開記者會，提案要求州、聯邦兩級加強對糧食券 (SNAP)受益人的保護，升級刷卡安全保障以避免信息被盜，並為受害者提供賠償。

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影音來源：記者張晨

根據統計，自今年6月以來，紐約州有超過2200戶家庭的糧食券被盜，總計金額超過31萬2000元；陸天娜說，許多低收入 家庭會因為糧食券被竊而挨餓，這些犯罪分子針對的是最脆弱的人群，當局應改變現行法規，彌補糧食券福利金被盜而無法補償的缺陷，更呼籲農業部(USDA)按現代標準制定相關法規，制止盜竊行為。

包括陸天娜、孟昭文和維樂貴絲(Nydia Velázquez)等國會議員，為此呼籲美國農業部應修改法規，以便各州有能力為糧食券失竊者提供賠償。

陸天娜發言人莫立納(Edwin Molina)表示，不同於信用卡的盜刷擔保，糧食卡不受聯邦電子資金轉移法(EFTA)和E條例的保護，在未經授權的電子交易中受到的損失不獲賠償，因為在制定糧食券福利金失竊政策時，仍使用紙質食品券；此項立法將在州與聯邦兩級推動，使受害者可以拿回被盜款。

陸天娜指出，若民眾發現被盜應立即撥打911或311報案，也可以聯繫其辦公室獲取幫助；「但據我們目前的認知，此盜竊網路錯綜龐雜，正在與聯邦調查局合作梳理案情，破案立法需雙管齊下。」

華策會總裁及首席執行官何永康表示，節日季將近，糧食券做為低收入、移民人群的生命線，不法分子利用這一點來奪取他們的權利，當局必須對糧食券提供強有力的保護。

據了解，盜用糧食券的不法分子，通常會在自動取款機或銷售點的刷卡機上安裝一個盜刷設備，民眾在刷卡時，糧食券使用者的登錄信息和卡內數據就會被盜取，不法分子再利用信息複製卡片，到別的商店刷卡購物。