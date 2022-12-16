我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

年底假期將至 全美這10座機場航班最常取消

紐約州國會參議員陸天娜提案保護糧食券遭盜用

記者張晨／紐約即時報導
陸天娜華埠人瑞中心提案保護糧食券遭盜用。(記者張晨/攝影是)
陸天娜華埠人瑞中心提案保護糧食券遭盜用。(記者張晨/攝影是)

紐約州國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)聯合布碌崙(布魯克林)、皇后區多位民選官員15日在曼哈頓華策會人瑞中心召開記者會，提案要求州、聯邦兩級加強對糧食券(SNAP)受益人的保護，升級刷卡安全保障以避免信息被盜，並為受害者提供賠償。

https://youtu.be/_rDlvMAkjkE

影音來源：記者張晨

根據統計，自今年6月以來，紐約州有超過2200戶家庭的糧食券被盜，總計金額超過31萬2000元；陸天娜說，許多低收入家庭會因為糧食券被竊而挨餓，這些犯罪分子針對的是最脆弱的人群，當局應改變現行法規，彌補糧食券福利金被盜而無法補償的缺陷，更呼籲農業部(USDA)按現代標準制定相關法規，制止盜竊行為。

包括陸天娜、孟昭文和維樂貴絲(Nydia Velázquez)等國會議員，為此呼籲美國農業部應修改法規，以便各州有能力為糧食券失竊者提供賠償。

陸天娜發言人莫立納(Edwin Molina)表示，不同於信用卡的盜刷擔保，糧食卡不受聯邦電子資金轉移法(EFTA)和E條例的保護，在未經授權的電子交易中受到的損失不獲賠償，因為在制定糧食券福利金失竊政策時，仍使用紙質食品券；此項立法將在州與聯邦兩級推動，使受害者可以拿回被盜款。

陸天娜指出，若民眾發現被盜應立即撥打911或311報案，也可以聯繫其辦公室獲取幫助；「但據我們目前的認知，此盜竊網路錯綜龐雜，正在與聯邦調查局合作梳理案情，破案立法需雙管齊下。」

華策會總裁及首席執行官何永康表示，節日季將近，糧食券做為低收入、移民人群的生命線，不法分子利用這一點來奪取他們的權利，當局必須對糧食券提供強有力的保護。

據了解，盜用糧食券的不法分子，通常會在自動取款機或銷售點的刷卡機上安裝一個盜刷設備，民眾在刷卡時，糧食券使用者的登錄信息和卡內數據就會被盜取，不法分子再利用信息複製卡片，到別的商店刷卡購物。

糧食券 低收入 紐約州

上一則

經濟恐衰退 霍楚：明年不會加稅

延伸閱讀

民主黨眾議員援引憲法第14修正案 提案禁川普再參選

民主黨眾議員援引憲法第14修正案 提案禁川普再參選
檢調查高虹安 首度為助理費案搜索國會 引發熱議

檢調查高虹安 首度為助理費案搜索國會 引發熱議
新聞眼／強勢國家機器 議期搜索開惡例 漠視國會尊嚴

新聞眼／強勢國家機器 議期搜索開惡例 漠視國會尊嚴
紐約客談／上訴法院任命 牽動亞裔神經

紐約客談／上訴法院任命 牽動亞裔神經
保障動保權益 紐約州立法「禁寵物店賣狗、貓和兔子」

保障動保權益 紐約州立法「禁寵物店賣狗、貓和兔子」

熱門新聞

888大藥房業主吳慧玲涉通過支付顧客現金等，由醫生開出患者不需要的藥品或服務，涉非法回扣與詐欺，被聯邦檢方起訴。(法院文件)

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

2022-12-10 07:00
嫌犯作案照片。(市警局提供)

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

2022-12-11 13:37
包括紐約州在內的三州地區，從今(15)日起至17日(周六)將出現冬季風暴天氣。(本報檔案照)

冬季氣候警告…強風暴雨大雪襲紐約 這些地區少出門

2022-12-15 15:36
強風暴來襲，紐約市預計本周迎雨雪天。(本報檔案照)

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

2022-12-13 15:44
檢方提供多項證據直指潘勤軒涉殺蔣凱文。(警方提供)

MIT博士涉槍殺耶魯華生 5人指證…休旅車發現血跡、皮屑

2022-12-14 11:00
紐約市衛生局長瓦桑敦促市民在室內和擁擠的室外重新戴上口罩。（取自瓦桑推特）

3種傳染病使紐約市重回高風險 市府急令市民戴回口罩

2022-12-09 16:02

超人氣

更多 >
單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒
零售嚴重衰退 「經濟放緩不是暫時的」

零售嚴重衰退 「經濟放緩不是暫時的」
畢業典禮致詞嘲諷「亞洲語言」普渡西北大學校長道歉

畢業典禮致詞嘲諷「亞洲語言」普渡西北大學校長道歉
天冷就是嘴饞…Trader Joe's限定版零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's限定版零食 營養師也推薦
CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責