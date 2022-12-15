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今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報

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今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報

記者顏嘉瑩／紐約即時報導
包括紐約州在內的三州地區，從今(15)日起至17日(周六)將出現冬季風暴天氣。(本報檔案照)
包括紐約州在內的三州地區，從今(15)日起至17日(周六)將出現冬季風暴天氣。(本報檔案照)

包括紐約州在內的三州地區，從今(15)日起至17日(周六)將出現冬季風暴天氣，根據天氣預報，由於大量的降雪，部分地區恐會出現電力中斷或出行困難等情形；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)15日表示，州府已經為接下來可能出現的壞天氣做足準備，也提醒民眾，在出行時應提高警覺。

根據國家氣象局(National Weather Service)，此波沿海風暴從15日開始持續至17日，將對包括紐約州在內的多個地區造成多重影響，當局對部分地區發布冬季風暴(winter storm)警報，表示在部分地區將會出現大雪，其餘地區則可能會有降雨、瞬間強風等情形。

目前國家氣象局針對紐約上州的西阿爾斯特郡(Ulster County)發布警報，影響時間從15日下午4時至17日早10時；另外蘇利文郡(Sullivan County)則是從16日(周五)早10時影響至當天晚7時；其他像紐約市的區域，則同樣受到「冬季氣候警告」(Winter Weather Advisory)的影響。

霍楚15日表示，州府已經為即將迎來的冬季天氣做足準備，不過她也提到對於瞬間強風恐怕造成的影響擔心；「當出現大量的降雨或降雪，再搭配強風，恐怕會吹斷電線，對供電系統造成威脅，另外天氣也會影響通勤狀況，為交通繁忙的紐約市帶來混亂。

霍楚提醒，居住在受到影響區域內的民眾，應該在警報發布期間減少出行，若必須上路則應做好提前準備、提高警覺。

紐約州 風暴 霍楚

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