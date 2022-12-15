距學校2街口…紐約皇后區改裝校車賣大麻 兩男被捕控罪

兩名皇后區男子駕駛改裝的校車，涉嫌在皇后區洛克威公園非法販賣大麻，被捕控罪。(皇后區檢方提供)

兩名皇后區 男子駕駛改裝的校車，涉嫌在皇后區洛克威公園(Rockaway Park)非法販賣大麻，距離附近學校只有兩個街口，皇后區檢察官辦公室聯合市財政局法警處(New York City Sheriff's Office)等日前聯合執法，沒收所有管制藥品，以57項刑事非法持有與銷售大麻等罪向兩名被告提告。

皇后區檢方15日指，32歲的埃雷拉(Omar Herrera)與47歲的賴利(David Reilly)將一輛廢棄校車重新粉刷成紅、綠與黃色相間顏色，保留車上原有的「停止」標示，每周七天從上午9時到晚9時在洛克威公園非法售賣大麻，遭到當地居民投訴，執法人員日前介入調查。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)對此指，商店、卡車或其他平台目前銷售娛樂大麻都屬違法，非法賣家以低於合法買家的價格出售大麻，造成公共服務的稅收損失，「消費者從此處購買的大麻未受政府檢測，也不受監管，部分研究指這些非法銷售的大麻被加入有害污染物質」。

法院文件顯示，埃雷拉與賴利於14日以「沙灘男孩布茲」(Beach Boyz Budz)的名義向臥底警員銷售超過2.5磅大麻、274 支大麻煙和九支四氫大麻酚蒸發器，被當場逮捕，執法人員隨後搜查中發現一株大麻植物、1000毫克的大麻糖漿、兩罐大麻碎屑以及 49 袋大麻軟糖和餅乾等。

埃雷拉與賴利被執法人員開出出庭傳票，面臨57項二級與三級刑事非法銷售大麻與三級非法刑事持有大麻等罪名，定於明年1月3日在皇后區刑事法院過堂。

州大麻管控委員會(Cannabis Control Board)上月首批36張大麻銷售執照，其中28張發給個體工商業者，另有八張發給非營利機構，大部分位於紐約市 和長島，首家合法大麻店預計本月開張；然而，全市街頭早已出現大量街道販賣大麻的流動車輛，利用灰色地帶牟利。