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身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
嫌犯作案照片。(市警局提供)
嫌犯作案照片。(市警局提供)

紐約市皇后區新鮮草原近日發生一起搶劫未遂事件，一名開名車的20歲華裔男子遭到三名亞裔男子團夥搶劫，但最終保住了他隨身攜帶的4萬1000元現金，搶劫過程中該名男子身中九處刀傷，被移送醫院救助，目前情況穩定。市警11日發布嫌犯作案視頻，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，9日(周五)晚10時35分，一名20歲華裔男子將他的賓利車停在皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)194街與75大道交匯處，其中一名嫌犯走近他，開始與他對話，受害人下車，另兩名嫌犯加入，三人開始圍攻他。

其中一名嫌犯手持銳器，多次刺傷受害人的上半身及手臂。三人企圖強行脫下他的外套，其中放有4萬1000元現金，受害人頑強抵抗，嫌犯最終放棄，開一輛XT5型號的白色凱迪拉克汽車離開現場。受害人身中九處刀傷，被送往紐約長老會皇后醫院(New York-Presbyterian Queens Hospital)救助，目前情況穩定。

據受害人描述，三嫌均為亞裔男子，會說中文。他們的年齡在20多歲左右，膚色淺，身材瘦削。手持不明利器的嫌犯，身穿黑色連帽運動衫，衫後帶有白色圖案。

接近案情人士表示，受害人曾指，這筆現金來自他的一位家人，用於支付他在聖約翰大學(St. John's University)的學費，他本打算翌日支付，不過，警察稱這個說法「站不住腳」。

市警11日發布三嫌作案照片，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

嫌犯作案照片。(市警局提供)
嫌犯作案照片。(市警局提供)
嫌犯作案照片。(市警局提供)
嫌犯作案照片。(市警局提供)

亞裔 皇后區 手機

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