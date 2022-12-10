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聖誕老人大遊行紐約登場 MTA鐵路沿線禁止飲酒

記者張晨／紐約即時報導
聖誕老人大遊行曼哈頓登場，中城隨處可見身著身著聖誕老人紅裝的參與者。(記者張晨/攝影)
聖誕老人大遊行曼哈頓登場，中城隨處可見身著身著聖誕老人紅裝的參與者。(記者張晨/攝影)

一年一度的「聖誕老人大遊行」(SantaCon)於10日回歸曼哈頓，然而這項因串聯全市酒吧，方便參與者買醉，從而被稱作「兒少不宜」的活動；大都會運輸署(MTA)要求從10日凌晨4時至12日中午12時，長島鐵路(LIRR)和北線鐵路(Metro-North Railroad)車廂及沿線站台將禁止飲酒，力防該遊行的參與者喝醉而造成混亂。

當日雖天氣腳冷，但曼哈頓中城隨處可見身著身著聖誕老人紅裝的參與者，活動於上午10時在百老匯交40街開始，參加者只需要購買15元的門票，就可以於進入參與活動的64間酒吧，並需要盛裝打裝，無論是經典的聖誕老人套裝、小精靈裝扮，還是任何能展示聖誕氣氛的東西。

「聖誕老人大遊行」每年在紐約市會吸引數千人參與，主辦方鼓勵與會者關懷沿街的遊民，不少民眾會攜帶食物和飲品，在活動當天扮演聖誕老人，將愛心獻給在寒冷的冬天仍舊露宿街頭的人。

但因為此項活動將紐約市各個酒吧串連，方便參與遊行者沿街喝酒，也因此造成不少混亂問題；不少參與者的酒後行為，給沿路居民和上班族造成困擾，因而往年活動也飽受批評。

MTA從去年開始對此活動頒布了禁酒令，今年延續實施，長島鐵路(LIRR)和北線鐵路(Metro-North Railroad)車廂及沿線站台禁止飲酒，派駐額外的巡警，駐守賓州車站(Penn Station)和大中央車站(Grand Central Terminal)，檢查是否有乘客飲酒，並將沒收所有酒精飲品。

今年活動前，主辦方在網站發布了一套建議性的行為準則，被稱為「五不做」(5 F's of SantaCon)，不要冒犯孩子、警察、酒吧員工、紐約市以及聖誕老人大遊行的慈善初衷。

MTA警察署長穆勒(John Mueller)在一份聲明中表示，我們將維持安全有序的出行作為是首要任務，希望每個人都能享受其各自的節日慶祝活動，順利準時的到達目的地。

遊行 長島鐵路 紐約市

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