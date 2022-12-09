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殺李進進嫌犯張曉寧精神鑑定 檢方要求重新評估

記者牟蘭／紐約即時報導
張曉寧(中)9日身穿黃色的囚服在皇后區州高等法院出庭。(記者牟蘭／攝影)
張曉寧(中)9日身穿黃色的囚服在皇后區州高等法院出庭。(記者牟蘭／攝影)

涉殺華裔律師李進進的25歲女嫌張曉寧，9日身穿黃色囚服在皇后區州高等法院出庭，她的辯護律師提交精神檢測報告，並發起動議，檢方要求派專業人士重新評估張曉寧的精神檢測，下次上庭時間為明年2月8日。

張曉寧當日在辯護律師與中文翻譯的陪同下上庭，期間她神色平靜，沒有四下張望，也未插話；主審法官侯頓(Kenneth C. Holder)表示，被告在數日前提交精神檢測報告，並發起動議，相關報告已交由檢方，檢方也可聘請專家重新評估。

律師對張曉寧在獄中的居住環境質疑，侯頓建議先向拘留所申請，他指，除非涉及案件，他才能介入要求轉移囚犯的監獄；侯頓要求辯方律師先提交信件溝通，再對此判斷。

助理檢察官表示，張曉寧的精神檢測有部分信息被刪除，要求聘請專家，重新進行精神檢測；經三方商討，下次上庭時間定為明年2月8日，屆時檢方將提供更多證據，雙方達成共識後案情可進入下一環節。

根據警方消息，張曉寧於今年3月14日上午11時左右，涉嫌在皇后區法拉盛39大道的一個寫字樓內，用刀殺害了華人律師李進進，大陪審團日前以二級謀殺和兩項四級非法持武等六項罪名起訴，若罪成，她將面臨入獄25年至終身監禁。

張曉寧接受警方問詢時承認案發當天進入李進進的辦公室，隨後拿出中國國旗揮舞，懇求他不要撤銷自己的移民案件，還聲稱要起訴對方，但不記得之後發生的所有事情，只想起她對李進進說，「無論如何我都不會離開」，當她恢復意識時，發現李進進已壓在她的身上。

張曉寧(黃色囚服者)9日身穿黃色的囚服在皇后區州高等法院出庭。(記者牟蘭／攝影)
張曉寧(黃色囚服者)9日身穿黃色的囚服在皇后區州高等法院出庭。(記者牟蘭／攝影)
張曉寧(中)9日身穿黃色的囚服在皇后區州高等法院出庭。(記者牟蘭／攝影)
張曉寧(中)9日身穿黃色的囚服在皇后區州高等法院出庭。(記者牟蘭／攝影)
張曉寧(中)9日身穿黃色的囚服在皇后區州高等法院出庭。(記者牟蘭／攝影)
張曉寧(中)9日身穿黃色的囚服在皇后區州高等法院出庭。(記者牟蘭／攝影)

檢測 皇后區 法拉盛

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