非裔遊民領袖 市議會公聽大罵亞裔「垃圾」

鮑威爾(左一)在發言時稱亞裔的證詞是「垃圾」。(截自市議會直播)

紐約市議會日前針對房東禁查房客犯罪背景提案進行公聽,但不想卻出現種族歧視 言論,出席作證的非營利組織VOCAL-NY領袖鮑威爾(Douglas Powell),在發言時稱亞裔 是種族歧視者、亞裔的證詞是「垃圾」(Garbage);該言論9日在網路上發酵,引起許多人不滿。

當天公聽會由市議會民事與人權委員會(Committee on Civil and Human Rights)舉辦,審議擬禁止房東調查房客犯罪紀錄的「公平入住」提案(Fair Chance for Housing Act);在社區保護及改善聯盟創會主席李翠珊和亞潮萌創會主席朱雅婷先後發言作證後,接著發言的極左非營利組織VOCAL-NY領袖鮑威爾(Douglas Powell),在證詞中卻用「垃圾」等侮辱性詞彙攻擊亞裔群體。

鮑威爾在發言時表示,目前談論的住房背景調查安全問題,核心不在討論居住者是否犯重罪,而關乎種族;他在會上說:「你看到剛剛亞裔在說話嗎?我現在住在雷哥公園(Rego Park),你應該知道那裡的亞裔都在聊些什麼,我的鄰居們是我見過種族歧視最嚴重的。如果你去超市,他們就會在後面跟著你,好像你隨時準備偷東西一樣。」

鮑威爾情緒激動地表示,亞裔關於罪犯的觀念就是種族歧視的「垃圾」,「亞裔不希望非洲裔住在非洲裔的社區,因為這不是他們的社區,他們來自中國、來自香港。我們來自紐約。」

鮑威爾的發言在社群媒體 上引起了軒然大波,被波及的朱雅婷在推特說:「鮑威爾所指的人就是我和李翠珊」,「我們在發言後離場,當晚才通過社群媒體了解此事,非常憤怒。」

朱雅婷說,公聽會上應該討論住房政策,而非種族問題,她也澄清自己和李翠珊的發言完全和族裔無關,「我們的證詞都在網上,任何人都能看到,我不知道什麼內容讓他做如此反應。」

根據紐約州刑事司法服務庭(Division of Criminal Justice Services)的資料,出生於1963年的鮑威爾住在皇后區雷哥公園,曾在2008年與15歲以下未成年發生性行為未遂,於2012年被定罪為二級性犯罪者(Level 2 Sex Offender),被判處30個月的監禁。