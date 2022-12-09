非洲裔遊民領袖 紐約市公聽會大罵亞裔「垃圾」

非洲裔遊民聯盟領袖在發言時稱亞裔的證詞是「垃圾」。（取自市議會直播）

紐約市 議會公聽會8日爆發種族歧視 言論，非洲裔遊民聯盟領袖在發言時稱亞裔 是種族歧視者、亞裔的證詞是「垃圾」(Garbage)，直指亞裔來自中國和香港而不像非洲裔才是紐約本地人。

（影音來源：市議會）

市議會民事與人權委員會(Committee on Civil and Human Rights)8日舉行公聽會，審議擬禁止房東調查房客犯罪紀錄的「公平入住」提案(Fair Chance for Housing Act)。在社區保護及改善聯盟創會主席李翠珊(Susan Lee)和亞潮萌創會主席朱雅婷(Yiatin Chu)兩位亞裔女性發言之後，緊接著上場的非營利聯盟VOCAL-NY領袖鮑威爾(Douglas Powell)突然「開砲」，用「垃圾」等侮辱性詞彙攻擊亞裔群體。

鮑威爾表示，目前談論的住房背景調查安全問題核心不在居住者是否犯重罪，而是關於種族尤其是針對非洲裔存在的規則，「我住在皇后區雷哥公園(Rego Park)，你應該知道那裡的亞裔都在聊些什麼。我的鄰居們是我見過種族歧視最嚴重的，如果你去超市，他們就會在後面跟著你，就好像你準備做什麼一樣。」

鮑威爾接著說，亞裔關於罪犯的觀念就是種族歧視的「垃圾」，「他們不讓非洲裔住在非洲裔的社區，但他們自己來自中國、來自香港，我們非洲裔才是紐約人。」直指亞裔不應該獲得更多的好處來擠壓非洲裔的權利。

鮑威爾的發言在社交網絡引起了軒然大波，評論紛紛指責主持公聽會的紐約市議會民代未出面阻止這樣的種族歧視言論。朱雅婷當日發言後離場，晚上才通過社交網路了解此事，她表示這個場合是討論住房政策而不是種族歧視的，自己和李翠珊的發言完全和族裔無關，「我們發言的內容都在網上，任何人都可以看到，我不知道什麼內容讓他做如此反應，可能是他看到兩個亞裔女性大膽站出來作證受刺激了吧。」

而根據VOCAL-NY推特資料，鮑威爾曾在監獄關了30年，之前住在Wards Island三年，因為犯罪背景的問題很難找到住房。