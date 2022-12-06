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曼哈頓華埠、布碌崙連殺兩人 黑幫嫌犯今晨自首

記者張晨／紐約即時報導
曼哈頓華埠，布碌崙連殺兩人的黑幫嫌犯奧利弗今晨自首。(市警提供)
曼哈頓華埠，布碌崙連殺兩人的黑幫嫌犯奧利弗今晨自首。(市警提供)

28歲的非洲裔男子奧利弗 (Sundance Oliver)因近日接連在布魯克林(布碌崙)、曼哈頓華埠犯下槍殺命案而遭成為市警頭號通緝犯——紐約市長亞當斯(Eric Adams)、市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)成其為「極危險的武裝嫌犯」(armed and extremely dangerous)；但其6日早自行前往布碌崙貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)77分局自首，目前正在接受審訊，指控未定。

警方表示，5日早奧利弗在貝德弗-史岱文森，卑爾根大道(Bergen Ave)交羅徹斯特大道( and Rochester Ave)附近的一次搶劫未遂，試圖朝一名21歲的女子開槍，但卻擊中了一名坐在電動輪椅上的96歲耆老；傷著被送往國王郡醫院(Kings County Hospital)就醫，情況穩定。

隨後奧利弗來到了華埠轄區的史密斯政府樓(Smith Houses)，該政府樓不但有許多華裔住戶，且距市警總局僅一街之隔；西維爾在6日凌晨4時的記者會上表示，奧利弗在這裡槍殺了21 歲的受害者蘭斯頓(Kevon Langston)，那時，警方已確定了奧利弗的身分並開始全城追捕，但他再次逃跑，留下一輛白色奔馳。

此時，蘭斯頓被緊急送往表維醫院搶救，但他不幸於下午3時36分因傷勢過重死亡。

6日凌晨12時12分，奧利弗不顧警方追捕，又返回了布碌崙的金斯伯勒政府樓(Kingsborough Houses)，在那裡再次開槍擊中了一名17歲女受害者的胸部；該女也在送醫不到一小時後離世。

亞當斯也在6日早接受媒體採訪時表示，「我們一直想在他犯下另一起案件前找到他，無論警察做了多少努力使這類極其危險的人物遠離街道，奧利弗都是一個失敗的例子。

根據警方紀錄，自2009年以來，奧利弗已被捕近30次，其中四次被捕涉及槍支犯罪；除此之外，他還是兩個街頭幫派——曼哈頓下城Loopy Gang和布碌崙東紐約Pink Gang的成員。

記錄顯示，奧利弗因布碌崙一宗搶劫被判服刑五年，後於2020年7月獲假釋；消息人士稱，但兩個月後，他再次因持有上膛槍支被捕；今年8月，他又一次因持槍被捕。

警方稱，在6日自首前，奧利弗和他的母親住在曼哈頓華埠史密斯政府樓中，該地是華埠轄區最主要的政府樓群之一，華裔住客居多，同時也是五分局一些罪案的滋生地。

而同住在這裡的槍殺案受害者蘭斯頓也前科累累，曾因搶劫被捕，恨犯罪襲擊，以及重竊罪被捕。

布碌崙 政府樓 華埠

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