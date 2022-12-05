紐約市單月犯罪率今年首次下降 但謀殺案、仇恨犯罪增

市警總局(NYPD)5日公布的數據顯示，紐約市上月總體犯罪率終於比去年同期下降1.2%，為今年以來首次，槍擊案數量也比去年同期下降超過三成，但謀殺案數量卻比同期大增20%，反猶仇恨犯罪數量翻倍。圖：pixabay

市警總局(NYPD)5日公布的數據顯示，紐約市 上月總體犯罪率終於比去年同期下降1.2%，為今年以來首次，槍擊 案數量也比去年同期下降超過三成，但謀殺案數量卻比同期大增20%，反猶仇恨犯罪 數量翻倍。

根據市警總局，總體犯罪率下降主要因為強姦案案發率大降14.1%、搶劫案下降6%以及大盜竊案下降5.5%；同時，全市槍擊案數量上月同比下降32.8%，上月共發生80起槍擊案，而去年11月則共有119起，曼哈頓北部、布碌崙(布魯克林)和布朗士區的槍擊案數量降幅最大，市警今年以來有關槍枝的逮捕數量也比去年增長4%。

然而，全市上月共發生30起兇殺案，比去年同期的25起增加20%；不過，市警總局表示，今年迄今的兇殺案數量仍比去年同期下降11.1%，今年前11個月共發生393起謀殺案，去年則有442起；搶劫、重罪攻擊和盜車案分別增長3.6%、3%和9.4%。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，隨著年底將近，「我們已經在實現公共安全目標的道路上取得巨大而實際的進步，這都是所有卓越警員和文職人員的功勞，他們的工作取得了積極的效果，總體犯罪率上月比去年同期下降。」

另外，紐約市公共交通系統的犯罪數量11月也同比下降12.8%，上月共發生205起犯罪，而去年11月則有235起；此前，市長亞當斯(Eric Adams)和州長霍楚(Kathy Hochul)10月底宣布將增加公共交通系統的執法人數，共增加了1200名市警和大都會運輸署(MTA)警察，每日的巡邏總時數增加了1萬小時；不過，今年迄今公共交通系統共發生1917起重罪案，遠高於去年同期的1367起。

同時，全市仇恨犯罪數量上月同比大增70%，從去年11月的44起增至上月的75起，主要因為反猶仇恨犯罪大幅增加，從去年11月的20起增至上月的45起，增幅高達125%；而針對亞裔的仇恨犯罪數量上月共發生五起，去年同期為九起，降幅為44%。