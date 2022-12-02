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亞當斯今抵世界盃觀摩安保 為2026紐約市舉辦做準備

記者張心／紐約即時報導
紐約市長2日抵卡達觀摩世界盃，為紐約市2026年舉辦做準備。（市長辦公室提供）
紐約市長2日抵卡達觀摩世界盃，為紐約市2026年舉辦做準備。（市長辦公室提供）

紐約市亞當斯(Eric Adams)2日抵達卡達(Qatar)，參加正在舉辦的國際足總世界盃(FIFA World Cup Qatar 2022)，稱自費此行觀摩賽事安全防護措施，為2026年紐約市舉辦世界盃做準備。

根據市長辦公室消息，在結束希臘行程後，亞當斯於2日抵達本屆世界盃舉辦地卡達，展開為期數天的訪問，為紐約市和新澤西州準備2026年世界盃「取經」，尤其是安全保護裝置層面進行學習。

「這就是我去的原因，我想看一看安全配置，例如如何調配人員，如何處理這種規格的賽事，如何更好的做後勤工作。」亞當斯於希臘受訪時表示，「我認為這是負責任的作法，親眼看看世界盃是如何進行的，如何調動人們的情緒，並處理與之相關的錯綜複雜的問題。」

亞當斯表示，這次世界盃之行由自己出錢；與此同時，他也將在那裡會見一些政府官員和安全經濟領域發展的國際領袖，對於3日美國隊和荷蘭的比賽，他則不確定是否參與。

據悉，2026年的世界盃將由三個國家舉辦，分別為美國、加拿大和墨西哥；紐約市、新澤西州共同承擔美國的比賽，場地位於大都會人壽球場(MetLife Stadium)。

市長辦公室也發表聲明稱，在參加完1日於希臘首都雅典舉辦的「2022年反對反猶太主義市長峰會」(2022 Mayors Summit Against Antisemitism)之後，亞當斯也同該市市長Kostas Bakoyannis，簽署了雅典市和紐約市的「姐妹城市」友好協議，增進在旅遊、環保、技術和文化事務上的往來。

「這項姐妹協議將使我們綁定共享最佳作法，共同發展彼此的旅遊業，應對氣候變化、文化合作並面對當前的挑戰。」亞當斯說。

世界盃 亞當斯 紐約市

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