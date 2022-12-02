紐約市警高層大換血 冗長新名單出爐 馬德雷升任總警司

西爾維上任首次公布高層大換血名單。(記者張晨/攝影)

紐約市警近來經歷高層退休 離職潮，在總警司科里(Kenneth Corey)本月正式退休後，包括市警捷運 局局長科克斯(Jason Wilcox)在內的五名制服及高層管理者相繼請辭；總警長西爾維(Keechant Sewell)2日公布一連串換血任命，巡邏長馬德雷(Jeffrey Maddrey)在接任代理總警司後僅兩天即走馬上任，成為該部門著制服者的最高警銜。

市警內部消息人士稱，離職潮或與地鐵當前久治無效的罪案聯繫甚密——就在本周市警亞當斯宣布了針對全市街頭及捷運系統中，又一輪新執法措施後，科克斯便遞交了申請，於本月底正式退休。

此次退休潮影響甚廣，包括負責調查監督內部違紀及懲戒工作的內部事務署、捷運局、房屋局、特別行動署(Special Operations Bureau)以及支持服務署(Support Services Bureau)。

西維爾也借助此次機會對部門進行了重組 ，這是她上任以來首次宣布的大換血人員任命——在市警2日下午公布了一份冗長的名單，確認新負責人名單，其中代理兩日的前巡邏長馬德雷，即日起正式接任總警司一職。

新聞稿中指出，西維爾目前意旨鞏固和精簡部門內各下屬的組織結構，以達到最高效率和有效利用資源。

新任命不限於總局職位，皇后區及布碌崙(布魯克林)的大區分局負責人均有變動——加拉蒂(Thomas P. Galati)任情報和反恐局長、布碌崙南區勤務指揮中心指揮官坎普(Michael Kemper)升任捷運局局長、巡邏服務局副局長切爾(John Chell)升任巡邏長。

皇后北區勤務指揮中心指揮官、助理警司弗萊爾森(Galen Frierson)升任支持服務署負責人；曾任109分局局長的哈里森(Judith R. Harrison)升任新重組的反恐部門指揮官；而捷運局副局長巴斯登貝克(Christine Bastedenbeck)將調任皇后北區勤務指揮中心指揮官。

與華社交好的馬德雷成為了該部門著制服者的最高警銜，他表示，保證在齊心協力確保所有人的安全時，還認真傾聽所有紐約人的聲音； 「我有信心，市警全員將在2023年繼續前進，為建設最安全、最繁榮的城市打下基礎。」