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地鐵攻擊案不斷 曼哈頓通勤客無故遭非裔男持刀割臉

記者張晨／紐約即時報導
曼哈頓通勤客無故遭非洲裔持刀割臉。(市警提供)
曼哈頓通勤客無故遭非洲裔持刀割臉。(市警提供)

紐約市地鐵安全引人憂心，即使官方大力渲染安全，試圖用數據說話，但近日無故攻擊案件仍不斷發生——曼哈頓上西城一名乘客在傍晚乘車時，就在車廂中遭一名非洲裔男子割臉，二人案發時無言語交流，此前也並不相識；現市警公布嫌犯體貌，徵詢線索破案。

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生在11月29日晚9時45分，當時一輛向北行駛的2號列車正接近72街百老匯(72nd Street-Broadway)地鐵站；一名49歲乘客坐在車廂中，一名陌生男子接近他，拿出一把剃刀，朝他臉上劃了一刀。

警方稱，案發後受害者被送往聖盧克醫院(St. Luke’s Hospital)治療鼻子撕裂傷，目前情況穩定。

案發地附近監控顯示，嫌犯最後一次出現身穿灰色連帽運動衫和一件黑色外套。

警方呼籲民眾，若看到圖和視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

根據市警最新統計數據，與去年同期相比，11月底地鐵犯罪增加了33%以上。

但本周，大都會運輸署(MTA)執行長利伯(Janno Lieber)反駁了有關全市捷運系統犯罪高漲的報導，他指出過去28天犯罪率有所下降——「在11月對於我們非常重要，因為(捷運重罪)實際上下降了13%。」

地鐵站 手機 捷運

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