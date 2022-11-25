我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大折扣少、通膨持續 今年黑五買氣不如預期

路透：鴻海鄭州廠iPhone恐減產30% 清零加速生產線外移

曼哈頓黑五人潮湧 華人多網購提早入場

記者張晨／紐約即時報導
曼哈頓第五大道25日黑色星期五當天，街道上人潮洶湧。(記者張晨／攝影)
曼哈頓第五大道25日黑色星期五當天，街道上人潮洶湧。(記者張晨／攝影)

經過三年疫情，紐約市在25日迎來了一個溫暖的黑色星期五，接連經歷了2020年的冷清、2021年的供應短缺，2022年即使通貨膨脹使人們錢包緊緊，但許多人依舊願意走到街上感受熱鬧的氣氛，不購物也利用假日吃喝閒逛，聚會親友。

影音來源：記者張晨

曼哈頓著名的第五大道商圈，南至梅西百貨旗艦店先鋒廣場(Herald Square)、時報廣場，北至中央公園，幾十條街人頭攢動—人們手中的紙袋多為高街品牌的衣履商品；其餘來往者中遊客居多，購買的商品均為紐約特色之物。

來自德州的陳宇飛表示，真需要的東西基本都在網上搞定，曼哈頓之旅基本就是走馬看花，和朋友邊走邊吃、看個新奇；其中洛克菲勒中心旁的FAO施瓦茨(FAO Schwarz)玩具店外大牌長龍，標誌物胡桃鉗也在外熱情與遊客拍照。

百老匯劇目在當日格外受歡迎，幾乎每個劇院門外都有排隊等待入場的人，時報廣場折扣票窗口外更排上了近百人；而對於本地華人來說，也基本在黑五前就已網購入場，並繼續等待網購星期一(Cyber Monday)的到來。

東岸的知名暢貨中心，紐約伍柏瑞名牌暢貨中心(Woodbury Common Premium Outlets)，依舊持續點燃著華裔購物者凌晨驅車出發的熱情；家住曼哈頓的朱彤表示，華人更看重品牌，除了暢貨中心，實體店折扣遠不如網上，想要花小錢買大牌，一年只有一次機會，所以再辛苦也願意排隊等待。

她表示，和去年一樣，早上6時開門，一些熱門精品店外5時30分就已經排上了幾十人，而有的店鋪到8時才開門，而當天早上還下著小雨；美食大廳內擠滿了人。

沒有車的紐約客楊寧卻表示，暢貨中心的商品和正價店質量相差太多，曼哈頓平日就有很多商店樣品甩賣(Sample Sale)，往往能以比平時更優惠的價格購買到同款商品。

他說，26日就是「小商家星期六」(Small Business Saturday)，不如多支持一些本地商家。

人們手中的購物袋多為百貨商店和高階品牌。(記者張晨／攝影)
人們手中的購物袋多為百貨商店和高階品牌。(記者張晨／攝影)
洛克菲勒中心旁的FAO施瓦茨玩具店外大牌長龍。(記者張晨／攝影)
洛克菲勒中心旁的FAO施瓦茨玩具店外大牌長龍。(記者張晨／攝影)
相比疫情兩年，今年人們更願意走上街頭享受節日氣氛。(記者張晨／攝影)
相比疫情兩年，今年人們更願意走上街頭享受節日氣氛。(記者張晨／攝影)

曼哈頓 華人 時報廣場

上一則

時報廣場擺攤「隱豆戲法」招賭 遊民得手千元

延伸閱讀

黑五旅遊優惠 酒店、租車、機票、火車票通通有

黑五旅遊優惠 酒店、租車、機票、火車票通通有
梅西感恩節遊行 「倒掛金鉤」球員氣球搭上世足熱

梅西感恩節遊行 「倒掛金鉤」球員氣球搭上世足熱
黑五年終業績 美零售業樂觀

黑五年終業績 美零售業樂觀
紐約基督閩恩教會 辦感恩聚會

紐約基督閩恩教會 辦感恩聚會
迎節日季 紐約曼哈頓第五大道將成徒步區

迎節日季 紐約曼哈頓第五大道將成徒步區

熱門新聞

紐約地鐵華埠格蘭街母女被女遊民用假陽具攻擊，遭駐站警員逮捕。(本報檔案照)

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

2022-11-19 14:41
紐約市地鐵19日晚再爆仇亞攻擊事件，兩名華裔乘客與一名菲律賓裔乘客在S線地鐵上遭到一眾非洲裔青少年攻擊。(警方提供)

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

2022-11-21 07:04
鄭女士搶救後腿部肌肉切除、腳趾被截肢。(Skye王提供)

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

2022-11-20 02:30
法拉盛凱辛納大道居民區一家商店，日前深夜遭到兩名男子持槍搶劫，警方發布照片通緝嫌犯。(市警提供)

雙匪深夜劫商店 華人雇員逃儲藏室躲過一劫 共涉至少12案

2022-11-19 02:30
專家指，過節後，廚房家電等會再減價。(Getty Images)

黑五搶折扣 8類商品不急買

2022-11-24 02:26
受高通膨與禽流感等影響，今年火雞與生菜價格高漲，即使在家中自煮，成本也比疫前更貴；圖為華人超市。(記者牟蘭╱攝影)

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

2022-11-20 12:33

超人氣

更多 >
強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境
汪小菲收到法院裁定再度暴怒 氣吼大S四年前就出軌

汪小菲收到法院裁定再度暴怒 氣吼大S四年前就出軌
港姐冠軍迷姦片流出？林鈺洧「一看就知不是我」已報警

港姐冠軍迷姦片流出？林鈺洧「一看就知不是我」已報警
肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」
首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后

首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后