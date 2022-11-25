我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手

湯唯寫歷史 「分手的決心」奪青龍影后

紐約「黑五」恢復換邊停車 華人駕駛吃罰單

記者牟蘭／紐約即時報導
感恩節過後，25日全市恢復換邊停車的規定，不少民眾忘記移車，一早被罰。(記者牟蘭／攝影)
感恩節過後，25日全市恢復換邊停車的規定，不少民眾忘記移車，一早被罰。(記者牟蘭／攝影)

感恩節過後，25日全市恢復換邊停車的規定，不少民眾當天還沉浸在感恩節的喜悅中，睡醒後先收到一張65元的停車罰單，位於皇后區秋園丘66街的一個街道，十輛車中至少五輛被罰，一名華人車主指，目前所有物品通通漲價，就是薪水不漲，這張罰單是他收到第一份「感恩節禮物」。

根據市府消息，疫情爆發後，部分街區，駕駛每周只需移車一天，從今年7月4日起，全市全面恢復換邊停車執行時間，重啟疫前的規定；市交通局(DOT)網站顯示，今年感恩節(24日)暫停換邊停車，周五(25日)恢復，因聖誕夜與聖誕節在周六與周日，市府選在12月26日(周一)暫停換邊停車。

不過，仍有部分民眾誤認為「黑五」是法定假日，當天並未移車；居住在森林小丘的張先生從事餐飲業，他兩日前從外州趕回紐約與家人團聚，與親友在感恩節當日聚餐在深夜，想著翌日不掃街，第二天睡到上午9時多才起，下樓查看時發現車前窗有一張紅色罰單。

居住在秋園丘公寓的周先生在醫療行業工作，他兩日前特別把車開到周五上午8時到10時換邊停車的街道，想著感恩節取消移車，自己能省去找車位的時間，誰知下樓運動時看到自己收到一張罰單；他說，物價今年飛漲，「黑五」也沒出門採購，罰單成了他的首份節日禮物。

另一位居住在秋園丘的白人駕駛指，她兩日前與家人搭乘飛機去佛州旅遊，臨行前把車停在周五換邊停車街道，原本計畫下周能晚歸一天，經他人提醒，才得知自己也吃了一張罰單。

為彌補疫情期間的損失，市財政局(DOF)近期嚴打積欠交通罰單的車主，紐約市執法部門(New York City Marshals)與市警長辦公室(Sheriff's Office)已開始嚴打未繳納違規停車罰單的車主，數據顯示，1月1日到4月29日，全市有1萬9965輛車的車輪被鎖，較去年同期的3295輛，增加近五倍。

感恩節過後，25日全市恢復換邊停車的規定，不少民眾忘記移車，一早被罰。(記者牟蘭...
感恩節過後，25日全市恢復換邊停車的規定，不少民眾忘記移車，一早被罰。(記者牟蘭／攝影)

疫情 黑五 聖誕節

上一則

感恩節燒鴨當火雞 紐約法拉盛燒臘店排長龍

延伸閱讀

感恩節「剩餐」如何處理？ 美食家：燉湯最棒

感恩節「剩餐」如何處理？ 美食家：燉湯最棒
感恩節燒鴨當火雞 紐約法拉盛燒臘店排長龍

感恩節燒鴨當火雞 紐約法拉盛燒臘店排長龍
紐約梅西感恩節遊行 外州華人也來看

紐約梅西感恩節遊行 外州華人也來看
1周2起重大槍擊 奪11條人命…感恩節好感傷

1周2起重大槍擊 奪11條人命…感恩節好感傷
感恩團圓飯 華社餐廳一位難求

感恩團圓飯 華社餐廳一位難求

熱門新聞

紐約地鐵華埠格蘭街母女被女遊民用假陽具攻擊，遭駐站警員逮捕。(本報檔案照)

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

2022-11-19 14:41
紐約市地鐵19日晚再爆仇亞攻擊事件，兩名華裔乘客與一名菲律賓裔乘客在S線地鐵上遭到一眾非洲裔青少年攻擊。(警方提供)

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

2022-11-21 07:04
鄭女士搶救後腿部肌肉切除、腳趾被截肢。(Skye王提供)

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

2022-11-20 02:30
法拉盛凱辛納大道居民區一家商店，日前深夜遭到兩名男子持槍搶劫，警方發布照片通緝嫌犯。(市警提供)

雙匪深夜劫商店 華人雇員逃儲藏室躲過一劫 共涉至少12案

2022-11-19 02:30
專家指，過節後，廚房家電等會再減價。(Getty Images)

黑五搶折扣 8類商品不急買

2022-11-24 02:26
受高通膨與禽流感等影響，今年火雞與生菜價格高漲，即使在家中自煮，成本也比疫前更貴；圖為華人超市。(記者牟蘭╱攝影)

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

2022-11-20 12:33

超人氣

更多 >
強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境
「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清
影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯
紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打
港姐冠軍迷姦片流出？林鈺洧「一看就知不是我」已報警

港姐冠軍迷姦片流出？林鈺洧「一看就知不是我」已報警