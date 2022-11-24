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紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

記者顏潔恩／紐約即時報導
該名男子涉嫌持拐杖攻擊一名12歲亞裔男童。(市警提供)
該名男子涉嫌持拐杖攻擊一名12歲亞裔男童。(市警提供)

紐約布魯克林的貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)一名12歲亞裔男童，日前在前往地鐵站上學途中，遭一名非洲裔陌生男子持拐杖暴打；儘管只遭遇輕傷，但卻嚇得不輕。

本月17日早晨7時38分許，一名12歲亞裔男童在聖保羅廣場(Saint Paul's Place)的某處街口，正朝著Caton大道的地鐵站方向走去，突然一名陌生男子從他背後襲擊，用手中的拐杖暴打他；嫌犯隨後往廣場的北部方向逃離，傷者的頭部遭遇輕傷，之後被急救人員送到當地診所接受治療，傷勢無大礙。

傷者之後也向警方表示，嫌犯原先是在他街道的對面，沒想到特地跑到對街就是為了要攻擊自己，「這太奇怪了」；被打的時候，他愣了幾秒鐘才意識到發生什麼事，試著用一隻手的胳膊去擋，之後才開始逃跑。

受害者說，對方襲擊時曾說出一些令人聽不清楚的話，案發後也不慌不亂，慢悠悠地離開現場，並隨手將拐杖在幾個街區外丟掉；警方當時搜索附近區域，未能逮捕該名男子。

但就在23日一名民眾報警稱，一名行蹤可疑的男子在某高中前不懷好意地徘徊，希望警方前來處理；在警員抵達現場調查時，這名男子還朝警方吐口水，警方立即認出他是襲擊案中的嫌犯，將其逮捕歸案。

警方指出，他是居住在貝德弗-史岱文森北部的一名28歲非洲裔男子，名為Jamal Mcllwain；他目前被控兩項攻擊、對17歲以下孩童使用暴力方式的行為(Act in a Manner Injurious to a Child Less Than 17)、以及威脅罪名。

而經過數日的復原，受害者則表示傷勢相比一開始時好了很多，眼睛不像之前腫得厲害，但還是未想明白為何會被攻擊，「我又沒對他做什麼，為什麼要對我懷恨在心呢？」

地鐵站 亞裔 布魯克林

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