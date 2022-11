紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

該名男子涉嫌持拐杖攻擊一名12歲亞裔男童。(市警提供)

紐約布魯克林 的貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)一名12歲亞裔 男童,日前在前往地鐵站 上學途中,遭一名非洲裔陌生男子持拐杖暴打;儘管只遭遇輕傷,但卻嚇得不輕。

本月17日早晨7時38分許,一名12歲亞裔男童在聖保羅廣場(Saint Paul's Place)的某處街口,正朝著Caton大道的地鐵站方向走去,突然一名陌生男子從他背後襲擊,用手中的拐杖暴打他;嫌犯隨後往廣場的北部方向逃離,傷者的頭部遭遇輕傷,之後被急救人員送到當地診所接受治療,傷勢無大礙。

傷者之後也向警方表示,嫌犯原先是在他街道的對面,沒想到特地跑到對街就是為了要攻擊自己,「這太奇怪了」;被打的時候,他愣了幾秒鐘才意識到發生什麼事,試著用一隻手的胳膊去擋,之後才開始逃跑。

受害者說,對方襲擊時曾說出一些令人聽不清楚的話,案發後也不慌不亂,慢悠悠地離開現場,並隨手將拐杖在幾個街區外丟掉;警方當時搜索附近區域,未能逮捕該名男子。

但就在23日一名民眾報警稱,一名行蹤可疑的男子在某高中前不懷好意地徘徊,希望警方前來處理;在警員抵達現場調查時,這名男子還朝警方吐口水,警方立即認出他是襲擊案中的嫌犯,將其逮捕歸案。

警方指出,他是居住在貝德弗-史岱文森北部的一名28歲非洲裔男子,名為Jamal Mcllwain;他目前被控兩項攻擊、對17歲以下孩童使用暴力方式的行為(Act in a Manner Injurious to a Child Less Than 17)、以及威脅罪名。

而經過數日的復原,受害者則表示傷勢相比一開始時好了很多,眼睛不像之前腫得厲害,但還是未想明白為何會被攻擊,「我又沒對他做什麼,為什麼要對我懷恨在心呢?」