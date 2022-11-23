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霍楚簽法 兩年內停發加密貨幣挖礦執照 亞當斯唱反調

記者和釗宇╱紐約即時報導
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)22日簽署法案，未來兩年暫停發放加密貨幣挖礦牌照，以減少能源消耗極大的挖礦行為帶來的環境汙染。美聯社
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)22日簽署法案，未來兩年暫停發放加密貨幣挖礦牌照，以減少能源消耗極大的挖礦行為帶來的環境汙染。美聯社

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)22日簽署法案，未來兩年暫停發放加密貨幣挖礦牌照，以減少能源消耗極大的挖礦行為帶來的環境汙染；然而，州府限制加密貨幣的姿態卻與紐約市長亞當斯(Eric Adams)相左，後者上任時力挺加密貨幣，曾用比特幣領工資，表示繼續看多加密貨幣。

此前環保團體就施壓霍楚簽署該法案，州議會2019年也通過「社區保護法案」(Community Protection Act)，要在2050年將溫室氣體排放量減少85%；霍楚表示，「我簽署這項法案是要讓紐約州成環保方面領先全美，而且我們此前通過的社區保護法案也是全美最進步的環保法案，同時我們也將穩步推動上州地區的經濟發展和就業。」

除了環保問題，加密貨幣行業近期遭遇逆風，全球最大的加密貨幣交易平台FTX突然申請破產，導致加密貨幣投資者損失數兆元，目前正遭到多項聯保調查；批評者認為，加密貨幣屬於龐氏騙局。

而且，霍楚對加密貨幣的態度與亞當斯相左，亞當斯6月就曾呼籲霍楚否決這一法案，而且上任以後頭三個月的工資曾經用比特幣和乙太幣支付；他22日再度表示看多加密貨幣，「行業經歷高峰低谷很正常，加密貨幣行業不會因為近期進入低谷而消失，這是我們必須擁抱的行業，我期待繼續投入區塊鏈和其他新技術。」

此前他曾表示，計畫設立有關加密貨幣的公共教育項目；當被問到是否會繼續投資加密貨幣時，亞當斯含糊其辭，而是轉而表示自己頭三個月的工資已經是加密貨幣；但加密貨幣近幾個月來大幅縮水，亞當斯的頭三個月工資已經貶值44%。

貨幣 亞當斯 霍楚

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